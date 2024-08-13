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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,12 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı.

Haber Merkezi
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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,12 artış gösterdi
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Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,12 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 105,50 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 65,78 arttı, aylık yüzde 0,36 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,96 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,87 arttı, işçilik endeksi yüzde 104,61 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,24 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,85 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,22 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,70 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,78 arttı.

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