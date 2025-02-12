2024 inşaat maliyeti belli oldu: 45 ayın en düşüğü

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,35 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 34,67 arttı, aylık yüzde 0,66 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,66 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,40 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 53,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyetinde yüzde 33 artış

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,0 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,42 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,69 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,27 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,92 arttı.