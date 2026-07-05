İnşaat maliyetleri artınca ikinci el yapı pazarı canlandı: Uzmanlardan kritik uyarı geldi

Artan inşaat ve tadilat maliyetleri, ikinci el yapı malzemelerine olan ilgiyi artırdı. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü bölgelerde, yıkılan binalardan sökülen kullanılabilir malzemeler yeniden ekonomiye kazandırılarak alıcılarla buluşturuluyor.

Kapı, pencere, mutfak dolabı, parke, seramik, lavabo ve armatür gibi birçok yapı malzemesi, sıfır ürünlere kıyasla daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Evini yenilemek ya da düşük bütçeyle inşaat ve tadilat yapmak isteyenler, maliyetlerini azaltmak için bu pazarlara yöneliyor.

"Gaz ve elektrik tesisatında ikinci elden uzak durun"

Genel olarak fiyat-performans ürünü olarak görülen bu malzemeler uygun fiyata alındığı için Premium bir kullanım da çok beklenmiyor. Ancak gaz ve elektrik konusunda durum aynı değil. Çünkü hayati sonuçlara yol açabilecek bir öneme sahip olan bu tesisat türlerinde en ufak bir hata bile kabul edilebilir değil.

Görünüşte oldukça sağlam görünen ancak mikro hasarlara sahip olan gaz ve elektrik tesisatı can kayıplarına yol açabilecek cinsten. Bu nedenle uzmanlar gaz ve elektrik tesisatında ikinci elden uzak durulması yönünde uyarıda bulunuyor.

Fiyat farkı yüzde 80’lere ulaşıyor

Diğer yandan kapı, pencere ve dolap gibi malzemelerde sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat farkı yüzde 80’lere ulaşıyor. Sıfır Amerikan panel kapılar 4.000 liradan, çıkma kapılar ise 800-1.200 lira arasında satılıyor. Sıfır mutfak dolapları 50-100 bin lira, çıkmaları 10-15 bin lira seviyesinde alıcı bulurken, 15 bin liralık sıfır PVC pencere sistemleri 3 bin lira civarında ikinci el olarak satılıyor.