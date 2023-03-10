İnşaat maliyetleri ocakta, yıllık yüzde 78,52 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,52 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,79, işçilik endeksi yüzde 47,79 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,61, işçilik endeksi yüzde 48,48 artış gösterdi. Aynı zamanda bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,87, işçilik endeksi yüzde 107,04 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,36 oranında artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,37, işçilik endeksi yüzde 45,26 arttı. Söz konusu dönemde malzeme endeksi yüzde 66,34, işçilik endeksi yüzde 106,63 yükseldi.