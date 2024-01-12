İnşaat malzemeleri ihracatı kasımda 60 milyon dolar azaldı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 Kasım ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre inşaat malzemesi sanayi ihracatı, kasım ayında da gerilemesini sürdürdü. İhracat pazarlarındaki durgunluğun devam etmesine bağlı olarak yıllık performans da düşüşünü sürdürdü. Türk lirasının kasım ayında değer kaybetmesiyle birlikte, ihracata katkısı sınırlı kaldı. İnşaat malzemesi ithalatı ise yılın en düşük seviyesine geriledi.

İhracat değer olarak yüzde 6,8 geriledi

Rapora göre, Kasım 2023’teki inşaat malzemesi ihracatı bir önceki aya göre 60 milyon dolar gerileyerek 2,39 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İnşaat malzemesi ihracatı miktar olarak kasım ayında 3,65 milyon ton oldu. Kasım ayında değer olarak bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 6,8’lik gerileme gösteren ihracat, miktar olarak ise aynı dönemde yüzde 8,9’luk düşüş yaşadı. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 0,65 dolar/kg oldu.

Rapora göre, kasım ayı ihracat performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemesi ihracatı 29,38 milyar dolara geriledi. Kasım 2023 itibarıyla yıllık ihracat miktar olarak yüzde 22 azalarak 45,82 milyon tona indi. Yıllık ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 10,5 artarak 0,64 dolar/kg oldu.

Yılın en düşük aylık ithalatı gerçekleşti

Sektöre dair ithalat rakamlarına ilişkin de bilgi verilen raporda, 2023 Kasım ayında inşaat malzemesi ithalatının 2022 Kasım ayına göre yüzde 1,3’lük düşüşle 864 milyon dolara gerilediği belirtildi. Döviz kurundaki artışın ithalatı yavaşlatıcı etkilerinin hissedildiği süreçte, kasım ayı inşaat malzemesi ithalatı 279 bin 385 ton seviyesinde gerçekleşerek yılın en düşük seviyesine geriledi. Ortalama yıllık inşaat malzemesi ithalat birim fiyatı ise Kasım 2023’te 3,09 dolar/kg seviyesine yükseldi.

Alt Sektörlerin ihracat performansı da düşüş trendinde

İnşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracat performansı, 2023 Kasım ayında bir önceki ekim ayı ile geçen yılın kasım ayına göre zayıflama gösterdi. 2023 yılı kasım ayında sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracat birim fiyatları Kasım 2022’ye göre düşüş gösterirken, dördünde ise yükseldi. Buna göre mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarken, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 6, yalıtım malzemesinde yüzde 2,2, prefabrik yapılarda ise yüzde 9,7 artış gösterdi. Demir çelik ürünleri ihracat birim fiyatları yüzde 5,8 azalırken, metal bazlı ürünlerde yüzde 5,5, ağaç ve ahşap ürünlerde de yüzde 9,5 oranında düşüş gösterdi.

2023 Kasım ayında sekiz alt ürün grubunun üçünde ihracat miktar olarak geçen yılın üstünde, beşinde ise altında gerçekleşti. Pazarlardaki farklı gelişmeler miktarlar üzerinde etkili oldu. Bu kapsamda 2023 Kasım ayında miktar olarak ihracat düşüşleri demir çelik ürünlerinde yüzde 6,1, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 12,3 oldu. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 8 artarken, ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı da yüzde 12,7 oranında yükseldi.

Kasım 2023’te sekiz alt ürün grubunun beşinde ihracat değer olarak azalırken, üçünde de arttı. Buna göre ihracat değer olarak demir çelik ürünlerde yüzde 11,6, metal bazlı ürünlerde yüzde 9,8, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 8,3 oranında düştü. İhracat değer olarak kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 0,1, ağaç ve ahşap ürünlerde yüzde 1,9, prefabrik yapılarda ise yüzde 68,8 oranında arttı.