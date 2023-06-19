İnşaat malzemeleri sanayi endeksi 71,45 puana yükseldi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Mayıs 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre inşaat malzemeleri sanayisinde mayıs ayında depremin olumsuz etkilerinin en aza indiği görülürken, Bileşik Endeks’te olumlu bir büyüme yaşandı.

Raporuna göre; yılbaşından bu yana küresel pazarlardaki daralma, deprem ve seçim belirsizlikleri gibi etkiler altında dalgalanma gösteren ve sınırlanan Bileşik Endeks’te, mayıs ayında belirgin bir artış gerçekleşti. Bileşik Endeks mayıs ayında 1,30 puan yükselirken, faaliyetlerdeki yüksek büyümenin genele yayılması olumlu etki yarattı. Güven ve beklentilerdeki artışların hızlanması ile desteklenen Bileşik Endeks, Mayıs 2023’te 71,45 puana çıktı.

Mayıs ayında faaliyetler önemli ölçüde büyüdü

Faaliyet Endeksi de mayıs ayında sınırlayıcı tüm unsurların büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla yükselişe geçti. Mevsimselliğin endekse olumlu katkı vermeye başlaması ve seçimlerin yarattığı belirsizliklerin geride kalması gibi gelişmeler sonucu, mayıs ayında hemen hemen tüm alt faaliyet gruplarında önemli büyümeler gerçekleşti. Yaşanan tüm gelişmeler dikkate alındığında, Faaliyet Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre, 3,9 puan arttı. Faaliyetlerde son dönemin en yüksek aylık artışı gerçekleştirirken, alt faaliyet gruplarının tamamında yüksek büyümeler yaşandı. Raporda ayrıca, ekonomide uygun politikaların uygulanması halinde faaliyetlerdeki büyümenin süreceği belirtildi.

Güven Endeksi temkinli artışını sürdürdü

Rapora göre, yılbaşından bu yana sınırlı ve temkinli artış eğilimi içinde olan Güven Endeksi, temkinli artışını mayıs ayında da sürdürdü. 2023 Mayıs ayında Güven Endeksi’nin büyümesinde, faaliyetlerdeki yükseliş etkili oldu. Bu kapsamda Güven Endeksi’nin tüm alt unsurları, bir önceki aya göre sınırlı ölçüde arttı. Seçim sonrasına ilişkin belirsizliklerin azalması güveni desteklerken, mevsimsellik de güvene katkı sağladı. Güven seviyesi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,43’lük artış ile 34,70 puana yükseldi.

Türkiye İMSAD raporuna göre, inşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde yurtiçi pazarlarına olan güven mayıs ayında sınırlı ölçüde yükselirken, ihracat pazarlarına olan güven mayıs ayında daha belirgin şekilde artış gösterdi. Ekonomi politikalarında rasyonel zemine geri dönüş hedefi, Güven Endeksi üzerinde olumlu etki yarattı.

Beklenti Endeksi, seçim sonrasına ilişkin iyimserliğini sürdürdü

Rapora göre, mayıs ayında artış gösteren bir diğer alan ise Beklenti Endeksi oldu. Beklenti Endeksi’ni etkileyen en önemli unsur seçimlerin tamamlanması ve seçim sonrasına ilişkin siyasi ve ekonomik belirsizliklerin azalması oldu. Ekonomide rasyonel zemine geri dönüş hedefi beklentileri olumlu etkilerken, mayıs ayında faaliyetlerdeki hızlı büyüme de beklentileri destekledi. Bu kapsamda Beklenti Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artış gösterdi. Böylece Beklenti Endeksi seçim sonrası döneme ilişkin iyimserliğini sürdürdü. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler sınırlı ölçüde arttı. Raporda, önümüzdeki üç ayın üretim beklentisinin yanı sıra üretim ve istihdam beklentilerinin de mayıs ayında yüksek artış gösterdiği vurgulandı. Beklentiler ekonomi politikalarının normalleşmesi ve işlerin kademeli olarak toparlanması öngörülerine bağlı olarak şekillendi.