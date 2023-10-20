İnşaat malzemeleri sanayi endeksi eylülde geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Eylül 2023 sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, temmuz ve ağustos aylarında toparlanma gösteren Bileşik Endeks, eylül ayında sınırlı ölçüde geriledi. Yurt içi ve yurt dışı siparişlerindeki düşüş, güven ve beklentileri olumsuz etkiledi.

Türkiye İMSAD raporuna göre; İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, seçimler sonrasındaki dört aylık süreçte dar bir bant içinde kalarak durağan bir döneme girdi. Bu çerçevede temmuz ve ağustos aylarında sınırlı artış gösteren endeks, eylül ayında 0,27’lik düşüşle 71,70 puana geriledi. 2023’ün son çeyreğine ilişkin de değerlendirme yapılan raporda, Bileşik Endeks performansının büyük ölçüde iç ve dış pazarlardaki koşullara bağlı olarak faaliyetlerin seyri tarafından belirleneceğine işaret edildi. Güven ve beklentilerdeki kalıcı iyileşmenin ise zaman alacağına vurgu yapıldı.

Faaliyet Endeksi hazırlandığı dönemin en yüksek seviyesinde

Rapora göre, eylül ayında yeni politikaların netleşmesi ve mevsimselliğin olumlu katkısı ile faaliyetlerdeki ilerleme sınırlı da olsa sürerken, iç satışlar, üretim, ihracat ve cirolarda iyileşme kaydedildi. Bu çerçevede eylül ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artan Faaliyet Endeksi 144,2 puana yükseldi. Bu sonuçla Faaliyet Endeksi, ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana en yüksek puana ulaşmış oldu.

Rapora göre, yurt içi satışları da eylül ayında bir önceki aya göre arttı. Satışların artmasında sıkı para politikasının etkileri görülürken, mevsimselliğin getirdiği hareketlilik de etkili oldu. Bu kapsamda pazardaki yavaşlamaya rağmen sektördeki ihracat da bir önceki aya göre yükseldi. Öte yandan, inşaat malzemesi sanayi faaliyetlerinin yılın son çeyreğinde içerideki ekonomi politikalarından ve dışarıdaki yavaşlamadan etkileneceğine dikkat çekildi.

Güven Endeksi yurt dışında artarken yurt içinde geriliyor

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; eylül ayında belirsizliklerin azalmış olması ve faaliyetlerdeki hızlı artışa rağmen Güven Endeksi sınırlı düşüşünü sürdürdü. Güven seviyesi eylül ayında bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak 33,38 puana indi. Böylece Güven Endeksi kırılgan ve zayıf kalmaya devam etti. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sanayisinde güven sınırlı ölçüde gerilemiş oldu. Yurt içi pazarlarda da güven eylül ayında sınırlı ölçüde azaldı. İhracat pazarlarına olan güven ise eylül ayında artışına devam etti. Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinde güvenin yeniden kazanılması zaman alacak.

Beklenti Endeksi yeniden gerileme trendine girdi

Rapora göre, eylül ayında düşüş gösteren bir diğer alan ise Beklenti Endeksi oldu. Beklentileri büyük ölçüde yeni ekonomi politikaları ile alınan yurt içi ve yurt dışı siparişleri şekillendirdi. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışı siparişlerdeki düşüşlerden etkilenen Beklenti Endeksi bir önceki aya göre 0,7 puanlık bir gerileme gösterdi. Eylül ayında uygulanan yeni politikalar ile yurt içi siparişler ve dışarıdaki yavaşlama ile ihracat siparişlerindeki düşüşler olumsuz etki yarattı. Böylece beklentilerin ağustos ayında seçimler sonrası verdiği ilk olumlu tepki kısa sürmüş oldu. Önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentileri de eylül ayında bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Buna bağlı olarak, üretim beklentileri de uzun süre sonra zayıfladı. Rapora göre, Beklenti Endeksi’nde önümüzdeki aylarda da benzer bir eğilimin yaşanması bekleniyor.