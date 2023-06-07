İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 1,2 büyüdü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Mayıs 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre 2023’ün Mart ayında inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Böylece yılın ilk çeyrek dönemindeki üretim artışı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayisindeki 22 alt sektörün 11’inde üretim yükselirken, 11’inde ise geriledi. En yüksek üretim artışı yüzde 43,6 ile metal kapı ve pencere sektöründe yaşandı.

Sınırlı büyümede talepteki düşüş etkili oldu

İç ve dış pazardaki talep koşullarının mart ayında zayıfladığı belirtilen raporda, yurt içindeki zayıflama inşaatlardaki zayıflama ve depremselliğe, dış pazarlardaki küçülme ise uygulanan sıkı para politikaları sonucu inşaatlarda yaşanan yavaşlamaya bağlandı. Yılın ilk çeyreğindeki sınırlı büyümeye bağlı olarak; yüzde 32,6 ile metal yapı ve yapı parçaları, yüzde 28,8 ile ahşap inşaat malzemeleri, yüzde 19,2 ile hazır beton ürünleri, metal kapı ve pencere sektöründen sonra üretimin en çok arttığı diğer alt sektör dalları oldu. Üretimin en çok azaldığı alt sektör yüzde 20,5 ile demir çelik ürünleri olurken, onu sırasıyla yüzde 12 ile inşaat camları, yüzde 8,8 ile de seramik kaplama malzemeleri izledi.

İkinci yarısına ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı

Rapora göre, 2023 yılının ilk yarısında yurt dışı pazarlarında görülen zayıflamada, deprem afetinin etkileri ve seçim beklentileri belirleyici oldu. Gelinen noktada seçimlerin geride kalmasıyla, yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüler de büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Buna göre inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisini etkilemesi beklenen farklı unsurlar öne çıktı. Bu unsurlardan en önemlisi yeni yönetimin para ve maliye politikalarında normalleşme işaretleri göstermesi oldu. Böylece merkez bankası faizi ile diğer kredi faizlerinde artış beklentisi ortaya çıktı. Ekonomiyi soğutmak için uygulanması beklenen daha sıkı para politikasının yılın ikinci yarısında inşaat sektörünü sınırlayabileceği ihtimali güçlendi.

Bitirilmesi planlanan yapılar sektörü destekleyecek

Bir diğer önemli unsur olarak yüksek inşaat maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerin alınan yapı ruhsatlarında düşüşe yol açtığı vurgulanan raporda, deprem bölgesindeki 11 ilde afet konutları ve alt yapı inşaatlarının hızlandığına işaret edildi. Yerel seçimler öncesi bitirilmesi planlanan yapıların sektörü destekleyeceğine dikkat çekilen raporda, 2024 yılı mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçimler öncesi geleneksel olarak yerel yönetimlerin alt ve üst yapı inşaat faaliyetlerine ağırlık vereceği belirtildi. Sektörde yaşanması beklenen bu hareketliliğin, inşaat malzemesi sanayisini güçlendirmesi konusunda önemli bir unsur olduğu belirtildi.