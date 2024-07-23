İnşaat malzemelerinde tüm göstergelerde negatif seyir

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Haziran 2024 sonuçları açıklandı.

Rapora göre, Bileşik Endeks nisan ve mayıs aylarından sonra haziran ayında da geriledi. Haziran ayında çalışma gün sayısının önemli ölçüde azalması faaliyetleri ve endeksleri olumsuz etkiledi. Çalışma gün sayısının azalması ile mevsimselliğin olumlu katkısı görülemedi. Ekonomide artarak uygulanan sıkılaşma politikaları da faaliyetleri haziran ayında belirgin şekilde sınırladı. Sıkılaşma politikalarının önümüzdeki aylarda iç pazarda yavaşlatıcı etkisinin devam edeceği öngörüldü. İhracat pazarlarında beklenen toparlanma da ötelendi. Tüm bu gelişmeler bileşik endekste düşüşe yol açtı.

Bileşik Endeks 67,81 puan oldu

Türkiye İMSAD raporuna göre; İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 1,52 puan azaldı ve 67,81 puan oldu. Bileşik Endeks nisan ve mayıs ayından sonra haziran ayında da geriledi. Bileşik Endeks geçen yılın haziran ayının ise 3,29 puan altında gerçekleşti. Rapora göre, Bileşik Endeks bundan sonraki süreçte büyük ölçüde ekonomi politikalarının etkileri ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler ile şekillenecek. Yaz aylarında sınırlı toparlanma bekleniyor.

Faaliyet endeksi 140,5 puana geriledi

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; Faaliyet Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre önemli düşüş gösterdi. Uzun tatiller nedeniyle haziran ayında çalışma gün sayısı belirgin şekilde azalmıştı. Bu sebeple mevsimsellik katkısı sınırlı kaldı. Küresel pazarlardaki durgunluk halen devam ederken yurtiçinde ekonomide uygulanan sıkılaştırma politikasının iç pazardaki etkileri de kuvvetlenmeye başladı. Üretimde haziran ayında düşüş gerçekleşti. Yurt içi satışlar haziran ayında bir önceki aya göre yüksek düşüş gösterdi ve cirolarda da önemli gerileme yaşandı. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak Faaliyet Endeksinde haziran ayında sert bir düşüş gerçekleşti ve bir önceki aya göre 5,2 puan azalarak 140,5 puana geriledi. Böylece Faaliyet Endeksi haziran ayında en yüksek ikinci seviyesinden uzaklaştı.

Çalışma gün sayısının azalması ve dış pazarlardaki durağanlık ihracatı da haziran ayında olumsuz etkiledi. Yurt dışı satış fiyatları artışı ise sınırlı ölçüde devam etti.

Temmuz ayında çalışma gün sayısı normalleşti. Böylece inşaat malzemesi sanayinde faaliyetleri bundan sonra ekonomi politikalarındaki sıkılaşma seviyesi ile mevsimsellik ve dışarıda ise pazarlardaki toparlanma belirleyecek. İç pazarda yavaşlama sürecek. İhracat pazarlarında da beklenen toparlanma öteleniyor. Rapora göre, Faaliyet Endeksi yaz aylarını durağan geçirecek.

Güven seviyesi 30,43 puana indi

Türkiye İMSAD tarafından yayımlanan rapora göre, Güven Endeksi haziran ayında sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Haziran ayında faaliyetlerdeki sert düşüş ile iç pazardaki yavaşlama beklentileri güveni olumsuz etkiledi. Buna bağlı olarak Güven Endeksi haziran ayında da zayıf ve kırılgan kalmaya devam etti. Ekonomi politikalarında sıkılaştırıcı politikalar iç pazarda işleri yavaşlatırken, finansmana erişimde zorluklar ve bayilerin mali yapılarına baskılar arttı.

Güven seviyesi haziran ayında bir önceki aya göre 0,63 puan azaldı ve 30,43 puan oldu ve Güven Endeksi ikinci çeyreğin son ayında da kırılgan ve zayıf eğilim içinde kaldı. Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi zayıf kalırken inşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sanayinde güven sınırlı düşüş gösterdi. Yurt içi pazarlarda güven haziran ayında sınırlı ölçüde azalırken ihracat pazarlarına olan güven ise haziran ayında yükseldi.

Güvende ana belirleyici ekonomi politikaları olacak

Rapora göre, birçok unsur inşaat malzemesi sanayi Güven Endeksi’nde belirleyici olmaya devam ediyor. Bundan sonra çalışma gün sayısının normalleşmesi ve mevsimselliğin olumlu katkıları görülecek. Ancak ekonomi politikalarının sınırlayıcı etkileri güven üzerinde daha baskın hissedilecek. Güvende ana belirleyici ekonomi politikaları olacak. Jeopolitik gelişmeler de güveni sınırlayan unsurlardan biri olmayı sürdürecek.

Beklenti Endeksi 0,3 puan azaldı

Beklenti Endeksi haziran ayında sınırlı ölçüde geriledi ve böylece beş ay üst üste sınırlı düşüşler gösterdi. Yerel seçimler sonrası ekonomi yönetimi ve politikaları korundu. Mevsimselliğin olumlu katkı sağladığı döneme girildi. Buna rağmen beklentilerde düşüş eğilimi devam etti. Alınan yurt içi ve yurt dışı siparişler zayıfladı ve beklentileri sınırladı.

Beklenti Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı ve 55,0 puana indi. Mevsimselliğin olumlu katkısı da henüz görülmedi. Rapora göre, ekonomi politikalarındaki sıkılaşma ile üretim, yatırım ve istihdam beklentileri de düşmeye başladı.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler haziran ayında çok sınırlı ölçüde arttı. Ekonomi yönetimi ve programın korunması ekonomiye olan güveni destekledi.

Önümüzdeki aylarda beklentileri şekillendirecek ana unsur ekonomi politikaları ve sonuçları olacak. Malzeme sanayi alınan sıkılaşma önlemlerinin iç talebi yavaşlatacağını düşünüyor. İhracat pazarlarında toparlanma öteleniyor. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak beklentilerin yaz aylarında durağan kalacağı tahmin ediliyor.