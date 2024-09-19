İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ağustosta geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ağustos 2024 sonuçları açıklandı.

Rapora göre, çalışma gün sayısındaki iniş ve çıkışların endeks üzerinde yarattığı etkiler ortadan kalktı. Bu koşullar içinde endekslerin gerileme eğilimi gösterdiği, raporda vurgulandı. Özellikle iç satışlar ve üretimdeki düşüşe bağlı olarak faaliyetlerde gerileme yaşandığı belirtildi.

Önümüzdeki 3 aya ilişkin üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde ise, kuvvetli düşüşün devam ettiği kaydedildi. Endekste mevsimselliğin katkısının görülmediği vurgulandı. İç pazarda daralmanın daha çok hissedildiğine dikkat çekildi. İhracat pazarlarında durağanlığın sürdüğü kaydedildi. Raporda, güven ve beklentilerin de zayıfladığına yer verildi.

Bileşik Endeks’te 0,87 puanlık düşüş

Rapora göre, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre 0,87 puan azaldı ve 67,19 puana indi. Bileşik Endeks, yerel seçimler sonrası temmuz ayında yaşanan ilk artış sonrası yeniden gerileme kaydetti.

Raporda, çalışma gün sayısındaki iniş çıkışların etkilerinin ortadan kalkması ile Bileşik Endeks eğiliminin daha sağlıklı hale geldiği belirtildi. Bileşik Endeksi’nin bundan sonraki süreçte büyük ölçüde ekonomi politikalarının etkileri ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler ile şekilleneceğine ve endekslerde toparlanmanın ötelendiğine raporda dikkat çekildi.

Faaliyet Endeksi 140,5 puana indi

Temmuz ayında çalışma gün sayısının normalleşmesi ile Faaliyet Endeksi’nde artış yaşandı. Ağustos ayında ise faaliyetler zayıfladı. Ekonomide uygulanan sıkılaştırma politikasının iç pazardaki etkilerinin kuvvetlendiği belirtildi. Küresel pazarlardaki durgunluğun ise, devam ettiği kaydedildi. Faaliyet Endeksi’ne mevsimsellik katkısının sınırlı kaldığı raporda işlendi.

Rapora göre, Faaliyet Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre 1,8 puan azaldı ve 140,5 puana indi. Faaliyet Endeksi’nin sezonun en yüksek aylarında gerileme eğilimi gösterdiğine dikkat çekildi.

Yurt içi satışların ağustos ayında bir önceki aya göre belirgin şekilde düşüş gösterdiği raporda belirtildi. Rapora göre, ekonomide uygulanan sıkılaşma politikası iç talebi sınırladı. İhracat ağustos ayında sınırlı artış gösterdi. Pazarlardaki durağanlık sürdü. Buna rağmen, iç talepteki daralma nedeniyle ihracata ağırlık verilmeye çalışıldı.

Türkiye İMSAD’ın hazırladığı raporda, üretimde ağustos ayında düşüş gerçekleştiği görüldü. Cirolarda önemli düşüş yaşandı. Yurt dışı satış fiyatları sınırlı ölçüde yükseldi.

Çalışma gün sayılarındaki iniş-çıkışların etkileri ortadan kalktı. Rapora göre, inşaat malzemesi sanayinde faaliyetleri sıkılaşma politikaları, mevsimsellik ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler belirledi. İç pazarda yavaşlamanın sürmesinin ve ihracat pazarlarında beklenen toparlanmanın ötelendiği belirtildi. Faaliyet Endeksinin yılın geri kalanında da durağan kalacağı tahmin ediliyor.

Güven seviyesi 30,03 puana geriledi

Rapora göre, Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,4 puan düştü ve 30,03 puan olarak gerçekleşti. Güven Endeksi, üçüncü çeyrekte de kırılgan ve zayıf eğilim içinde kaldı.

Rapor kapsamında, ağustos ayında faaliyetlerdeki daralmanın ve özellikle iç pazardaki yavaşlamanın güven üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtildi. Ekonomide sıkılaştırıcı politikaların iç pazarda işleri yavaşlattığı, finansmana erişimde zorluklar ve bayilerin mali yapılarına baskıların arttığı da belirtildi.

Rapora göre, Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi zayıf kaldı. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sanayinde güven sınırlı ölçüde azaldı. Yurt içi pazarlarda güven ağustos ayında sınırlı ölçüde azaldı. İhracat pazarlarına olan güven de ağustos ayında sınırlı ölçüde düştü.

Güven Endeksi’nde birçok unsurun belirleyici olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, ağustos ayında mevsimselliğin katkısının olmadığı kaydedildi. Ekonomi politikalarının sınırlayıcı etkilerinin güven üzerinde daha baskın olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre, güvende ana belirleyici ekonomi politikaları oldu. Jeopolitik gelişmeler de güveni sınırlayan unsurlardan biri olarak yer aldı. Raporda, ihracat pazarlarındaki toparlanmanın ötelenmesinin de güveni sınırladığına değinildi.

Beklenti Endeksi 0,7 puan azaldı

Raporda, Beklenti Endeksi’nin ağustos ayında sınırlı ölçüde gerilediği belirtildi. Beklenti Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azaldı ve 54,0 puana indi. Mevsimselliğin olumlu katkısı endekste görülmedi.

Rapora göre, alınan yurt içi siparişler zayıfladı ve beklentileri sınırladı. Uygulanan sıkılaştırma politikaları ve ihracat pazarlarında toparlanmanın ötelenmesi beklentileri olumsuz etkiledi. Önümüzdeki döneme ilişkin üretim, yatırım ve istihdam beklentileri son 3 ayda belirgin şekilde azaldı.

Rapora göre, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ağustos ayında değişmedi. Ekonomi yönetimi ve programın korunmasının ekonomiye olan beklentileri şimdilik desteklediği belirtildi.

Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde önemli düşüş gerçekleştiği raporda işlendi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişlerinin çok sınırlı ölçüde arttığı kaydedildi. Önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde kuvvetli düşüşler yaşandığı da vurgulandı.

Rapora göre, önümüzdeki aylarda beklentileri şekillendirecek ana unsurun ekonomi politikaları ve sonuçları olacağı öngörüldü. Malzeme sanayinin alınan sıkılaşma önlemlerinin iç talebi yavaşlatacağını düşündüğüne raporda yer verildi.

İhracat pazarlarında toparlanma ötelendiği belirtildi. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak beklentilerin sonbaharda da durağan kalacağının tahmin edildiği belirtildi.