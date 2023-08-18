İnşaat malzemesi sanayi endeksi 71,54 puana yükseldi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Temmuz 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre temmuz ayı, ekonomideki politika değişikliklerinin sanayi endeksi üzerindeki ilk etkilerinin yaşandığı ay oldu. Temmuz ayında faaliyetler sınırlayıcı unsurların ve belirsizliklerin kalkması ile hareketlendi.

Rapora göre İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, temmuz ayında yılın ilk yarısında yaşanan deprem afeti, seçimler, çalışma gün sayısındaki azalma ve ekonomik belirsizlikler gibi sınırlayıcı unsurlardan kurtuldu.

Ekonomi politikalarındaki değişim ve yurt dışı pazarlardaki gelişmelerin belirleyici ana unsurlar olarak ön plana çıktığı temmuz ayında, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi bir önceki aya göre 0,44’lük artışla 71,54 puana yükseldi. Raporda, Bileşik Endeks’in yılın ikinci yarısındaki performansının, büyük ölçüde yeni ekonomi politikaları ve dış pazardaki koşullarla belirleneceği vurgulandı. Sıkılaşma ve yavaşlamanın ana tema olarak öne çıkabileceği belirtildi.

Faaliyet Endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Rapora göre, temmuz ayında sınırlayıcı birçok etmenin ortadan kalkması ve mevsimsellik, faaliyetleri de olumlu etkiledi. Tüm bu gelişmeler sonucu temmuz ayında alt faaliyet gruplarında yüksek oranda büyümeler gerçekleşti.

Bu çerçevede Faaliyet Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 141 puan seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte Faaliyet Endeksi, 2022 yılı haziran ayında da ulaşılan, endeksin ölçülmeye başlandığı zamandan bu yana olan en yüksek seviyesine geldi.

İnşaat malzemesi sektöründe yurt içi satışlar da temmuz ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. Çalışma gün sayısının normalleşmesi, belirsizliklerin en aza inmesi ve mevsimsellik satışlara olumlu yönde yansırken, ihracat da temmuz ayında artış gösterdi.

Güven Endeksi yurt içinde geriledi

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; temmuz ayında iş koşullarındaki iyileşmeler, belirsizliklerin azalmış olması ve faaliyetlerdeki hızlı artışa rağmen Güven Endeksi düşüş gösterdi. Güven seviyesi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,29 puan azalarak 33,94 puana indi. Böylece Güven Endeksi temmuz ayında da kırılgan ve zayıf kalmaya devam etti.

Yurt içi pazarlarda güven haziran ayında sınırlı ölçüde azalırken, ihracat pazarlarına olan güven ise önemli ölçüde yükseldi. Rapora göre ekonomi politikalarında rasyonel zemine geri dönüş hedefi de ilk aşamada olumlu karşılandı. Ancak ilk uygulamalar ile temmuz ayında döviz kurları, maliyetler ve faizler tarafında önemli artışlar yaşandı.

Temmuz ayında faaliyetlerdeki hareketlenmeye rağmen yeni ekonomi politikalarının sıkılaştırıcı uygulamalarının işleri yavaşlatacağı tahmin edildi. Önümüzdeki aylarda politikaların güven üzerindeki etkilerinin daha net görüleceği belirtildi.

Beklenti Endeksi durağan seyretti

Rapora göre, temmuz ayında sınırlı düşüş gösteren bir diğer alan ise Beklenti Endeksi oldu. Ekonomide rasyonel zemine geri dönüş uygulamaları ve olası etkileri, beklentiler etkileyen en önemli unsurlar olarak öne çıktı.

Raporda, yeni ekonomi politikaları ile ilk aşamada döviz kurları, faizler, ücretler, vergiler ve diğer maliyetlerde önemli artışların yaşandığı belirtildi. Bu çerçevede Beklenti Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azaldı. Böylece Beklenti Endeksi temmuz ayında ekonomi politikalarındaki değişime ilk aşamada durağan bir tepki gösterdi.

Enflasyon ile mücadelenin zamana yayılması ve 2 yıl için yüksek enflasyon hedefleri konulması beklentileri sınırladı. Buna bağlı olarak önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde sınırlı düşüş gerçekleşti.