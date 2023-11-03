İnşaat malzemesi sanayi üretiminde artış

Aylık Sektör Raporu'na göre, inşaat sektöründeki istihdam, Ağustos 2023'te 1 milyon 740 bin 387'ye ulaşarak 2020 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Yılın ilk çeyreğinde depremin etkisi ve ihracattaki düşüşe bağlı olarak üretim hızı yavaşlarken, inşaat malzemesi sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artış gösterdi.

İkinci çeyrekte ise depremin artçı etkileri, seçim sürecinin belirsizliği, dış pazarlardaki yavaşlama ile nisan ve haziranda çalışma gün sayısının azalması sonucu inşaat malzemesi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

Temmuzda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 yükselen inşaat malzemesi sanayi üretiminde, ağustosta da geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,4 artış yaşandı.

Rapora göre, dış pazarlarda talep koşulları ağustosta zayıf kalmaya devam etti.

Yurt içinde ise seçimler sonrası yeni fiyatlamalar ve yeni ekonomi politikaları beklentileri, üretimi ve satışları etkilemeye başladı. Bu çerçevede ağustosta 13 alt sektörde üretim geçen yılın aynı ayına göre artarken, 9 alt sektörde azaldı.

Bu yılın ilk 8 ayında ise üretim, geçen senenin aynı dönemine göre 22 alt sektörün 16'sında artarken, 6'sında düştü. 2023'ün 8 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre en yüksek üretim artışı yüzde 42,2 ile metalden kapı ve pencerelerde gerçekleşti.

Metal yapı ve yapı parçaları üretimi ise yüzde 42 arttı.

Ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 26,8, plastik inşaat malzemesi üretimi ise yüzde 19,3 yükseldi. Yılın ilk 8 ayında en yüksek gerileme yaşanan alt sektör de yüzde 16,6 ile inşaat camları oldu. Onu yüzde 13,4 ile seramik kaplama malzemeleri izledi.

Seçimlerin etkisiyle haziranda 1,61 milyona inen toplam istihdam, belirsizliklerin azalması ve yeni ekonomi politikaları ile artışa geçti. Bu kapsamda inşaat sektöründe istihdam temmuzda 1,7 milyona, ağustosta 1,74 milyona yükselerek, son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Sektör paydaşları tarafından yakından takip edilen raporda, 2024-2028 dönemini kapsayan 12'nci 5 yıllık kalkınma planına da değinildi.

Bu kapsamda 2023 sonunda 45 ili kapsayan kentsel dönüşüm planlarının 2028'e kadar 81 il için tamamlanacağı vurgulandı. Bu plan çerçevesinde 2028'e kadar 500 bin yeni sosyal konutun inşa edilmesi hedeflendi.

Konut satışlarında banka kredileriyle yapılan satışların, yani ipotekli satışların, Türkiye genelinde önemli rol oynadığına işaret edilen raporda, Eylül 2023'te 8 bin 446 konut satışının ipotekli olarak gerçekleştiği açıklandı.

Buna göre eylül ayı ipotekli konut satışları, şu ana kadar 2023'ün en düşük aylık satışı oldu. Eylül 2023'te ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 50,2 azaldı.

Yılın ilk 9 ayında ipotekli konut satışları 160 bin 844 ile geçen senenin aynı döneminin yüzde 29,6 altında kaldı.