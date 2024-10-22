İnşaat malzemesi sanayisinden 2023'te 29 milyar dolarlık ihracat!

Türkiye İMSAD'ın düzenlediği basın toplantısında, yapı kimyasalları sektöründeki ürünlerin kalitesini artırmak amacıyla oluşturulan İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi (İMKTS) kamuoyuna duyuruldu.

"2023 rakamları ile 29 milyar dolarlık ihracata imza atıldı"

Küçükoğlu, burada yaptığı konuşmada, inşaat malzemesi sanayisinin, Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracatçısı olduğunu ve 2023 rakamları ile 29 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydetti.

200 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Küçükoğlu, "Dolayısıyla Türkiye'nin cari dengesine sağladığı pozitif etki ile inşaat malzemesi sanayisi, ekonomiye sağladığı farklı katkılarla da ülkemizin gelişiminde kritik öneme sahip." diye konuştu.

Küçükoğlu, Türkiye İMSAD'ın 14 yapı kimyasalları üreticisi firmayla sağlanan protokol ile İMKTS çalışmasını sürdürdüğünü, sistem kapsamında yapı kimyasalları sektöründeki firmaların ürünlerinin test edildiğini dile getirdi.

Söz konusu çalışmanın, Türkiye'de bir sektörün bu kapsamda kendini regüle etmesinin tek örneği olduğuna dikkati çeken Küçükoğlu, "Sektörümüze yaptığımız her yatırım, kaliteyi artıracak her yeni çalışma, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Böylelikle ülkemizin uluslararası düzlemde bağımsız politik tutum sergilemesine de altyapı sunuyoruz." dedi.