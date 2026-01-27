İnşaat sektörü 2026'ya hızlı girdi

VEYSEL AĞDAR

Sektör temsilcileri, geçen yıl üretilemeyen konutların bu yıl inşa edileceğini, özellikle 2026’nın ikinci yarısından sonra projelerde ciddi bir ivme yakalanacağını ve bu projelerin büyük bölümünün 2027 yılında tamamlanmasının planlandığını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası İnşaat Amaçlı Ürünler Sanayii Komitesi Meclis Üyesi Adem Genç, vatandaşların düşük faiz ile birlikte ufak birikimlerini konuta yönlendirmesiyle bu yıl konut alım-satımlarında belirgin bir canlanma öngördüğünü belirtti. Bu yıl hem merkezi hem de yerel yönetimlerinde alt yapı yatırımlarında da hareketlenme yaşanacağını kaydeden Genç, “Bu da yarı kapasite ile çalışan çimento ve hazır beton firmalarının kapasitelerini artıracak” dedi.

2025’te düşük talep nedeniyle yatay seyreden çimento ve hazır beton fiyatlarının artan taleple birlikte yaklaşık yüzde 20 yükseldiğini vurgulayan Genç, “Firmalar öteledikleri hammadde, işçilik, enerji ürünlere yansıtmaya başladı. Çimentoda ton başına 500 ila 1.000 lira, hazır betonda ise metreküp başına 600 ila 700 lira arasında artış yaşandı” dedi.