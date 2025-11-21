İnşaat sektörü hızlandı: 3. çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yapı İzin İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2025 dönemi verilerini açıkladı. 3. çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 42,6 arttı.

TÜİK’in açıkladığı veriler şu şekilde oldu:

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,3, daire sayısı yüzde 54,0 ve yüzölçüm yüzde 42,6 arttı.

Ruhsatların yüzde 78,0'ı belediyeler tarafından verildi

2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, yüzde 78,0'ı belediyeler, yüzde 22,0'ı ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Ruhsat alanların yüzde 67,8'i iki ve daha fazla daireli binalar

2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 37,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,2 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Binaların yüzölçümü yüzde 22,8 arttı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 5,6, daire sayısı ve yüzölçüm yüzde 22,8 arttı.

Toplam yüzölçümde de belediyeler ağırlıkta

2025 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün, yüzde 79,4'ü belediyer, yüzde 20,6'sı ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

2025 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 21,5 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,7 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış yüzölçüm arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 51,7 ve yüzölçüm yüzde 40,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 7,0, daire sayısı yüzde 7,2 ve yüzölçüm yüzde 2,7 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırıldığında bina sayısı azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 3,2, daire sayısı yüzde 20,1 ve yüzölçüm yüzde 20,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 2,7 azaldı, daire sayısı yüzde 0,5 azaldı ve yüzölçüm yüzde 3,7 arttı.