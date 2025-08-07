İnşaat seramikleri ihracatın lokomotifi oldu

2025 yılı ilk yarısında; ticaret tarifeleri, jeopolitik gerilimler, faiz artışları ve iç talepteki daralmanın ihracat üzerinde baskı yarattığı gözlendi. Finansmana erişimin zorlaştığı, Türk lirasının reel olarak değer kaybettiği bu dönemde ihracat performansı sınırlı kaldı.

Buna göre Türkiye İhracat Katkı Endeksi 2025 yılının ilk yarı koşullarından olumsuz etkilendi. 2024 yılı son çeyreğini 0,87 puan ile negatif kapatan Türkiye İhracat Katkı Endeksi, 2025 yılının ilk çeyrekte 0,90 puana yükseldi, ikinci çeyrekte ise 0,81 puana indi. İhracat artış gösterdi, ithalat ise yılın ikinci çeyrek döneminde daha hızlı artış gösterdi.

İnşaat seramikleri yine ilk sırada

Bu koşullara rağmen 2025’in ilk yarıyılında en yüksek ihracat katkı oranını 7,3 puan ile inşaat seramikleri gerçekleştirdi. İnşaat seramikleri, 20 sanayi kolu arasında pozitif katkı sağlayan 9 sektörden biri oldu. Sektörün ihracata mutlak katkısı 404 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu katkı 424 milyon dolardı.

İnşaat seramiklerinin ardından yüksek katkı oranına sahip diğer sektörler ise 4,00 puan ile mobilya ve 3,88 puan ile giyim eşyaları oldu. 2025 yılının ilk yarısında en yüksek ihracatı ise motorlu kara taşıtları sanayi gerçekleştirdi. Bu sektörün katkı oranı 0,87 olarak kaydedildi. 11 sanayi kolunun ihracat katkı oranları 2025 ilk yarı sonunda negatif olarak yansıdı. En yüksek negatif oran ise 0,16 puan ile elektronik ve bilgisayar sanayinde yaşandı.

İhracatta yüzde 4,1 oranında artış yaşandı

2025 yılı ilk yarısında Türkiye’nin ihracatı yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara yükseldi. Yurt içinde finansal dalgalanmalar ve artan sıkılaşma politikaları beraberinde yurt dışındaki ticaret tarifeleri ve jeopolitik gelişmeler ve dış pazarlardaki belirsizlik Türkiye’nin ihracatına yansıdı.

İhracattaki genel yükselişe rağmen, inşaat seramikleri ihracatında 2025 yılının ilk yarısında yüzde 5,2 düşüş yaşandı. 2024 yılının ilk yarısında 488 milyon dolar olan ihracat 2025 yılının aynı döneminde 462,6 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede özellikle Avrupa’daki ihracat pazarındaki daralma ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle İsrail pazarının kapalı kalması etkili oldu.

İnşaat seramiklerinin 2025 yılı ilk yarısında ihracata mutlak katkısı 404 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk yarısında mutlak katkı 424 milyon dolar olarak yansımıştı. Alt kırılımlarda ise seramik kaplama malzemeleri ihracatı yüzde 3,8 düşüşle 341,6 milyon dolara geriledi.

Miktar bazında ise yüzde 2,7 azalarak 881.210 tona indi. Seramik sağlık gereçleri ihracatının ise yüzde 9,0 azalarak 121 milyon dolar olarak kaydedildi. Seramik sağlık gereçleri ihracatı miktar bazında %11,5 düşerek 58.921 ton oldu.

Seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatı 2025 yılının ilk yarısında ortalama 2,05 dolar/kg’ye yükselirken, seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatının 39 cent/kg olarak sabit kaldığı gözlendi.

Türkiye İhracat Katkı Endeksi sonuçlarını değerlendiren Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı İlter Yurtbay; “Dünya ticaretindeki daralmaya rağmen inşaat seramikleri sektörümüz, üretim kalitesi, rekabetçi fiyatları ve sürdürülebilir ihracat yapısıyla ülkemizin dış ticaret dengesine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Bu başarı, yüksek katma değerli üretim stratejimizin sonucudur” dedi.