İnşaat seramikleri ihracatın zirvesine yerleşti

Türkiye Seramik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı ilk yarısında yüksek enflasyona karşı uygulanan küresel sıkı para politikaları dünya ticaretini ve ihracat pazarlarını olumsuz etkiledi. Türkiye'nin ihracat performansı da bu koşullar içinde yavaşladı.

Şubatta yaşanan deprem afeti, mayıstaki seçim süreci ile nisan ve haziran aylarında çalışma gün sayısındaki azalmalar da ihracatı sınırlayan faktörler oldu.

2022'yi 0,89 puan ile negatif kapatan Türkiye İhracat Katkı Endeksi, 2023 yılı ilk çeyreğinde 0,79, ikinci çeyreğinse ise 0,82 puan oldu. İhracat artışı yavaşlarken ithalat daha hızlı artış gösterdi.

2023 ilk yarı sonu endeks verilerine göre, en yüksek ihracat katkı oranını, puanında düşüş olmasına rağmen 7,36'lık oranla inşaat seramikleri gerçekleştirdi. Hemen hemen tüm sektörlerin katkı oranlarında, ihracattaki yavaşlamadan ve ithalattaki artıştan kaynaklı düşüş yaşandı. 20 sanayi kolu içinde ihracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı da 10'a geriledi. İnşaat seramikleri ile yüksek katkı oranına sahip sektörler 6,36 ile giyim eşyaları ve 6,86 ile mobilya oldu.

2023 ilk yarısında en yüksek ihracatı motorlu kara taşıtları sanayi yaptı ve katkı oranı 0,92'yi buldu. 10 sanayi kolunun ihracat katkı oranları ilk yarıda negatife dönerken, en yüksek negatif oran 0,17 puan ile elektronik ve bilgisayar sanayinde görüldü.

İnşaat malzemesi sanayine deprem etkisi

2023'ün ilk yarısında Türkiye'nin ihracatında yüzde 1,9 düşüş gerçekleşti ve ihracat 123,34 milyar dolara indi. İçeride deprem afeti, seçim süreci, değerlenen Türk lirası, dışarıda ise parasal sıkılaşma sonucu pazarlardaki yavaşlama Türkiye'nin ihracatında düşüşe yol açtı.

İnşaat seramikleri ihracatı da 2023 yılının ilk yarısında yüzde 31,6 düşüş gösterdi. 2023 yılının ilk yarısında ihracat pazarları ve özellikle Avrupa'daki yavaşlama etkili oldu. Depremin etkisi inşaat malzemesi sanayi üzerinde daha olumsuz bir etki yarattı.

İnşaat seramikleri ihracatı 2023 yılı ilk yarısında 522 milyon dolar olarak gerçekleşirken ihracata mutlak katkısı ise 422 milyon dolara indi. 2023 yılının ilk yarısında seramik kaplama malzemeleri ihracatı değer olarak yüzde 38,3 azalarak, 361 milyon dolara geriledi.

Seramik sağlık gereçleri ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 9,6 azaldı ve 161 milyon dolar olurken, seramik kaplama malzemeleri ihracatı miktar olarak 50,8 azalarak 707 bin 845 tona indi. Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise miktar olarak yüzde 20,5 düşerek 78 bin 537 ton oldu.

2023 yılının ilk yarısında inşaat seramikleri ihracatında yaşanan olumlu gelişme, ihracat birim fiyatlarındaki artışın sürmesi ile sonuçlandı. Seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatı 2022 yılı ilk yarısında ortalama 1,80 dolar/kg iken 2023 yılı ilk yarısında 2,05 dolar/kg'ye yükseldi. Seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatı 2022 yılının ilk yarsında ortalama 41 cent/kg iken 2023 yılı ilk yarısında ortalama 51 cent/kg'ye yükseldi.

"Türk seramik sektörü dünyada önemli bir oyuncu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı İlter Yurtbay, Türk seramik sektörünün dünyada önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, yerli kaynaklarla üretim yapan ve ihracatta öne çıkan seramik sektörü ekonomimize katma değer sağlamaya ve ihracatta liderliğini korumaya devam ediyor. Hedefimiz, yeniden şekillenen dünya pazarında ve tedarik zincirinde Türk seramiklerinin kalıcı olarak yer almasıdır. 2023 yılının ilk yarısında, büyük bir deprem felaketi yaşanmış olsa da inşaat seramiklerinin ihracata olan katkısı göz ardı edilemez.

Bugün bu kadar iyi ihracat yapabiliyor olmamızın altında yatan en önemli sebeplerden biri de son derece modern üretim tesislerimizin olması ve her koşulda üretmeye devam edebilme motivasyonumuz. Başta Amerika pazarı olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerde daha da güçlenmeye ve yüksek yerli katma değer oranımızla net döviz girişini artırmaya devam edeceğiz."