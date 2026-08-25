Seramik sektörü ilk yarıda ihracata katkıda liderliğini korudu

2026 yılının ilk yarısında küresel ekonomideki belirsizlikler ve sıkılaşma politikalarının etkileri devam etti. Türkiye’nin ihracat performansı ilk çeyrekte yavaşlarken, ikinci çeyrekte bölgesel savaş koşullarının Uzak Doğu tedarik zincirinde yarattığı ulaşım sorunları ve artan navlun maliyetleri neticesinde, Avrupa pazarındaki talebin kısmen Türkiye'ye kaymasıyla toparlanma eğilimi gösterdi. İç talepteki dengelenme süreci ve finansmana erişim koşulları ise reel sektör üzerinde belirleyici olmaya devam etti. 2025 yılı son çeyreğini 0,84 puan ile kapatan Türkiye İhracat Katkı Endeksi, 2026 yılı ilk çeyreğinde 0,81 puana geriledi, ikinci çeyrekte ise 0,89 puana yükseldi.

İnşaat seramikleri sektörünün ihracat katkı oranı 9,05

2026 yılı ilk yarı sonunda en yüksek ihracat katkı oranını 9,05 puan ile inşaat seramikleri sektörü gerçekleştirdi. Sektörün katkı oranı ilk çeyrekte 7,76 iken, ikinci çeyrekte 9,05’e yükseldi. İnşaat seramiklerinin katkı oranındaki bu yükseliş, özellikle ithalattaki sınırlı seyir ve ikinci çeyrekte yaşanan ihracat artışından kaynaklandı. Net ihracat katkısı ise 2025 yılı ilk yarısında 404 milyon dolar iken, 2026 yılı ilk yarısında 346 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İnşaat seramikleri, giyim eşyaları ve mobilya ilk sırada

2026 yılı ilk yarısında toplam 20 sanayi kolu içinde ihracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı 13’e yükseldi. İnşaat seramiklerinin ardından en yüksek katkı oranına sahip diğer sektörler 3,76 puan ile giyim eşyaları ve 3,51 puan ile mobilya oldu. 2026 ilk yarısında en yüksek ihracatı gerçekleştiren sektör ise motorlu kara taşıtları sanayi oldu; bu sektörün katkı oranı ikinci çeyrekte 1,14 olarak kaydedildi. Buna karşın, 7 sanayi kolunun ihracat katkı oranları 2026 ilk yarı sonunda negatif gerçekleşirken, en yüksek negatif oran 0,16 puan ile elektronik ve bilgisayar sanayinde görüldü.

İnşaat seramikleri ihracatı yüzde 15,2 geriledi

2026 yılı ilk yarısında Türkiye imalat sanayi ihracatı 127,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış pazarlardaki belirsizlik ve Avrupa başta olmak üzere ana ihracat pazarlarındaki zayıf talep Türkiye’nin ihracatını sınırlamaya devam etti. İnşaat seramikleri ihracatı 2026 ilk yarısında yüzde 15,2 düşüş gösterdi. 2025 yılının ilk yarısında 462,6 milyon dolar olan inşaat seramikleri ihracatı, 2026 ilk yarısında 392 milyon dolara geriledi.

Alt sektör detaylarına bakıldığında; 2026 yılının ilk çeyreğinde seramik kaplama malzemeleri ihracatı değer olarak yüzde 17,9 azalarak 133,9 milyon dolara (miktar bazında yüzde 26,3 düşüşle 314 bin tona) indi. Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise 2026 ilk çeyrekte değer olarak yüzde 17,5 azalarak 48 milyon dolara (miktar bazında yüzde 26,5 düşüşle 21.492 tona) geriledi. İhracat miktarlarındaki düşüşlere karşın birim fiyatlarda güçlü bir artış eğilimi görüldü. Son üç yıldır uygulanan dezenflasyon politikası ve kontrollü kur seyri ihraç ürünlerinin döviz cinsinden fiyatını yukarı çekerek fiyat rekabetinde dezavantaj yarattı. Nitekim 2026 ilk çeyrekte seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatı ortalama 2,24 dolar/kg’ye, seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatı ise 43 cent/kg seviyesine yükseldi.

Türkiye İhracat Katkı Endeksi sonuçlarını değerlendiren Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeki İlter Yurtbay, "Küresel ekonomideki belirsizlikler, sıkılaşma politikaları ve artan birim fiyatların yarattığı rekabet dezavantajı ihracat hacmimiz üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Buna rağmen ikinci çeyrekte tedarik zincirlerindeki kaymalarla birlikte yakaladığımız toparlanma ivmesi ve 9,05 puanlık katkı oranımız, inşaat seramikleri sektörünün ülke ekonomisine sağladığı net katkının ve lider konumunun ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" açıklamasında bulundu.