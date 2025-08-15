  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttı
Takip Et

İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttı

İnşaat üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 24,9 artış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda yıllık bazda yüzde 24,9 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 23,6 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi haziranda aylık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

Endeks, haziranda bina inşaatı sektöründe ve bina dışı yapıların inşaatında bir önceki aya göre yüzde 3,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 3,7 artış gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması | 15 kişi adliyeye sevk edildiAntalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması | 15 kişi adliyeye sevk edildiGündem
Zirai don, depo ve nakliye maliyetleri... Elmanın kilosu 3 haneleri bulduZirai don, depo ve nakliye maliyetleri... Elmanın kilosu 3 haneleri bulduEkonomi
Bakanlık ifşa etti: Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Ekonomi
Faizlerde düşüş hızlandı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oran ne kadar? İşte rakamlarFaizlerde düşüş hızlandı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oran ne kadar? İşte rakamlarEkonomi

 

Ekonomi
Bitlis'te kavun hasadı başladı: Üreticiler hasattan memnun
Bitlis'te kavun hasadı başladı: Üreticiler hasattan memnun
Ziraat Bankası'ndan yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar
Ziraat Bankası'ndan yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Sivas’ta konut pazarında yükseliş trendi: Satışlar yüzde 30 arttı
Sivas’ta konut pazarında yükseliş trendi: Satışlar yüzde 30 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2 artarak 15,9 milyon oldu
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2 artarak 15,9 milyon oldu
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı