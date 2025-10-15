  1. Ekonomim
İnşaat üretimi 4 ayın ardından ilk kez geriledi

Ağustos ayında inşaat üretimi aylık bazda yüzde 0,9 oranında gerileyerek Nisan’dan bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Buna karşın, yıllık bazda inşaat üretimi yüzde 25’lik artışla yükselişini sürdürdü.

İnşaat üretimi 4 ayın ardından ilk kez geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat üretimi ağustosta yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 25 artış gösterdi. İnşaat üretimi nisandan bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 artış gösterdi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 17,4, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 25,1 yükseldi.

Aylık bazda bakıldığında ise bina inşaatı sektörü endeksi temmuza göre yüzde 1,5 azaldı.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,5 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 geriledi.

