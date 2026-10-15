İnşaat üretimi ağustosta hızlandı: Aylık artış yüzde 4 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre inşaat üretimi, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarken, temmuz ayına kıyasla yüzde 4 yükseldi.

İnşaat üretiminin alt sektörleri incelendiğinde, ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 geriledi.

Aynı dönemde bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,1 arttı.

Böylece yıllık bazda en güçlü üretim artışı bina dışı yapıların inşaatında gerçekleşti.

Aylık bazda tüm alt sektörlerde yükseliş

Ağustos ayında inşaat üretiminin üç alt sektöründe de bir önceki aya göre artış kaydedildi.

Bina inşaatı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 4,5 yükselirken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı.

Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksinde ise aylık yüzde 3,8 artış gerçekleşti.