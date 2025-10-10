  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İnşaatta maliyet artışı yavaşladı! Mayıstan bu yana en düşük yükseliş yaşandı
Takip Et

İnşaatta maliyet artışı yavaşladı! Mayıstan bu yana en düşük yükseliş yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyet endeksi ağustos ayında yüzde 1,05, yıllık bazda yüzde 22,82 artış gösterdi. İnşaat maliyeti böylece mayıs ayından bu yana en düşük artışını kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İnşaatta maliyet artışı yavaşladı! Mayıstan bu yana en düşük yükseliş yaşandı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,05, yıllık yüzde 22,82 artış gösterdi. İnşaat maliyeti böylece mayıs ayından bu yana en düşük artışını kaydetti.

Malzeme ve işçilik endeksi arttı

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,67, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,92, işçilik endeksi yüzde 29,54 artış gösterdi.

Bina dışı yapılarda da artış yaşandı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,84 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,48 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,94, işçilik endeksi yüzde 32,37 arttı.

Ticaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yükseldiTicaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yükseldiEkonomi
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınsın üzerine büyüme oranı eklensinMÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınsın üzerine büyüme oranı eklensinEkonomi
Dolar düşüş patikasına mı girecek?Dolar düşüş patikasına mı girecek?Ekonomi
Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a 402 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a büyük ceza
Çiftçilere 320,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 320,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
EPDK: Karadeniz gazı sıvılaştırılıp ihraç edilebilecek
EPDK: Karadeniz gazı sıvılaştırılıp ihraç edilebilecek
Taksimetre gibi işliyor: Kafe ve restoranlarda 'masa kullanım ücreti' dönemi başladı
Taksimetre gibi işliyor: Kafe ve restoranlarda 'masa kullanım ücreti' dönemi başladı
Toplam ciro endeksinde yıllık artış yüzde 36,7’ye ulaştı
Toplam ciro endeksinde yıllık artış yüzde 36,7’ye ulaştı
EKK yılın 7. toplantısını yaptı: Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak