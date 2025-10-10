İnşaatta maliyet artışı yavaşladı! Mayıstan bu yana en düşük yükseliş yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,05, yıllık yüzde 22,82 artış gösterdi. İnşaat maliyeti böylece mayıs ayından bu yana en düşük artışını kaydetti.

Malzeme ve işçilik endeksi arttı

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,67, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,92, işçilik endeksi yüzde 29,54 artış gösterdi.

Bina dışı yapılarda da artış yaşandı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,84 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,48 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,94, işçilik endeksi yüzde 32,37 arttı.