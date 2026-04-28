Instagram çekilişlerine yönelik şikayetler yüzde 35 arttı

Şikayetvar verilerine göre Instagram üzerinden gerçekleştirilen sahte çekiliş dolandırıcılıklarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. 2026 yılı nisan ayında şikayet sayısı bir önceki aya göre yüzde 35 arttı. Haftalık bazda yüzde 88'lik artış yaşandı.

Platformdan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Şikayetlere göre dolandırıcılar, kullanıcıları genellikle popüler teknoloji ürünleri - özellikle iPhone - kazandıkları yönünde Instagram'dan mesajlarla hedef alıyor. Sürecin ilk aşamasında 'kargo', 'sigorta' veya 'vergi' gibi gerekçelerle düşük tutarlı ödemeler talep ediliyor. İlk ödeme sonrasında ise süreç farklı bir boyuta taşınıyor. Kullanıcılardan kademeli olarak daha yüksek meblağlar talep edilirken, bazı vakalarda toplam kaybın on binlerce liraya ulaştığı görülüyor. Ödeme yapmayı reddeden kullanıcılar ise bu kez icra veya yasal işlem tehdidiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Şikayetler, dolandırıcılığın tek seferlik değil, çok aşamalı bir yapıya dönüştüğünü ortaya koyuyor. 'Kazandınız' mesajıyla başlayan süreçte, taklit hesaplarla güven oluşturuluyor; ardından ödeme talepleri artarak devam ediyor. Bununla birlikte kullanıcıların yalnızca maddi kayıp değil, kişisel veri riskiyle de karşı karşıya kaldığı görülüyor. Kimlik, adres ve iletişim bilgileri talep edilerek farklı dolandırıcılık türleri için de zemin hazırlanabiliyor."

Dolandırılmamak için yapılması gerekenlere ilişkin platformdan şu öneriler verildi:

"Kazandınız mesajlarına şüpheyle yaklaşın

Ödül için kargo, vergi veya sigorta adı altında para talep edilmesine itibar etmeyin

Şüpheli hesapları (takipçi sayısı, profil geçmişi) kontrol edin

IBAN'a para göndermeden önce alıcıyı mutlaka doğrulayın

T.C. kimlik numarası, adres ve telefon gibi kişisel bilgileri paylaşmayın

İcra veya yasal işlem tehditlerinin gerçeği yansıtmadığını unutmayın

Mağduriyet durumunda bankayla iletişime geçip resmi mercilere başvurun."

Konuyla ilgili platforma ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

"Instagram çekilişinde iPhone kazandığım söylendi. KDV vb. gerekçelerle toplam 18.750 TL ödedim, ürün gönderilmedi. Ardından ek 14.651 TL istendi, dolandırıldım."

"Telefon kazandığım belirtilerek önce 583 TL, ardından iki kez 6.674 TL olmak üzere yaklaşık 24 bin TL ödedim. Ürün gelmedi, tehdit mesajları aldım."

"Instagram'da iPhone kazandığım söylenerek ödeme yaptım. Süreçte kimlik, telefon ve adres bilgilerimi paylaştım. Ürün teslim edilmedi."

"Çekilişten telefon kazandığım söylenip 462 TL kargo ücreti istendi, ödedim. Sonrasında 6.674 TL talep edildi. Reddedince icra tehdidi aldım, bilgilerimi paylaşmıştım."

"Telefon kazandığım belirtilerek 486 TL ödedim. Sonrasında 7 bin TL ve 150 bin TL istendi, tehdit edildim. Dolandırıcılık olduğunu anlayıp süreci sonlandırdım."