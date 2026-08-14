Instagram'ın yeni logosu belli oldu, kullanıcılar şaşkın

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Yeni logoyu gören bazı kullanıcılar ise tasarımın "Instagzam" ifadesini andırdığını savundu.

Instagram'ın ikonik logosunda değişiklik

Instagram, 10 yıldır uygulamanın üst bölümünde kullanılan ve platformla özdeşleşen logo tasarımını yenileme kararı aldı. Yeni logoda, bugüne kadar kullanılan belirgin el yazısı yazı tipinin yerine daha modern bir karakter yapısı getirildi.

Güncellenen tasarım, tamamen el yazısı görünümünden ayrılırken tamamen klasik baskı karakterlerinden de oluşmuyor. Logo, yarı el yazısı ve yarı baskı harflerin bir araya getirildiği yeni bir tipografiyle kullanıma sunuluyor.

Instagram yöneticisi Adam Mosseri de yeni tasarıma ilişkin açıklamasını hesabı üzerinden paylaştı. Mosseri, uygulamanın üst bölümünde yer alan logonun 10 yıldır değişmediğine dikkat çekerek artık yenileme zamanının geldiğini belirtti.

Mosseri, yeni tasarımın Instagram'ın ilk logosuna ve platformu özel kılan sadelik ile işçiliğe göndermeler taşıdığını ifade etti. Yeni logonun daha sade ve modern bir anlayışla hazırlandığı belirtildi.

Kullanıcıların gözü yeni logoda

Instagram'ın yeni logo tasarımı sosyal medya kullanıcılarının da gündemine girdi. Mosseri, yeni tasarımı Threads hesabında da paylaşırken, Instagram ve Threads'teki kullanıcıların bir bölümü logoya yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Yeni tasarımı değerlendiren bazı kullanıcılar, değiştirilen yazı karakterinin "Instagzam" ifadesine benzediğini belirtti. Özellikle yeni harf yapısının eski logodaki el yazısı görünümünden uzaklaşması, kullanıcı yorumlarının önemli bir bölümünün odağında yer aldı.

Bazı kullanıcılar ise yıllar içerisinde Instagram ile özdeşleşen el yazısı logonun değiştirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Eski tasarımın platformun kimliğinin bir parçası haline geldiğini savunan kullanıcılar, ikonik logonun korunması gerektiğini ifade etti.

Yeni tasarımın tepkileri tartışılıyor

Yeni logoya ilişkin değerlendirmeler yalnızca tasarımın kendisiyle sınırlı kalmadı. Sosyal medyada yeni tasarıma yönelik olumlu yorumların ne kadarının gerçek kullanıcıların değerlendirmelerini yansıttığı da tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar yeni logonun daha sade ve modern bir görünüme kavuştuğunu savunurken, diğerleri değişikliğin Instagram'ın yıllardır oluşturduğu görsel kimlikten uzaklaşmasına neden olduğunu belirtti.

Böylece yaklaşık 10 yıldır kullanılan ve kullanıcıların Instagram'la özdeşleştirdiği el yazısı logo, yerini yeni tipografik tasarıma bırakmaya hazırlanıyor.