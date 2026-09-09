İnterfresh Eurasa Fuarı, yurt dışı alıcı sayısını yüzde 300 artırdı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuar, Avrupa, Rusya, İngiltere ve Balkanlar başta olmak üzere 100’den fazla ülkeden uluslararası alım heyetlerini, ihracatçıları, üreticileri ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 580’i aşkın alıcının katıldığı fuarda, 1.300’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek. Interfresh Eurasia Fuarı Genel Koordinatörü Murat Özer, “2018 yılından bu yana özellikle yurt dışından gelen alıcı sayımızı bu yıl yüzde 300 artırdık. Bugün ve yarın fuar alanında, 80’in üzerinde ülkeden 580’in üzerinde kayıtlı yabancı alıcıyı ağırlayacağız" dedi.