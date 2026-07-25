İnternet aboneliğinde emsal karar: Paranız geri ödenecek

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan L.İ., taahhüt süresi devam eden internet aboneliğinde bağlantı hızının düşük olması ve sık sık kesinti yaşanması nedeniyle hizmeti sonlandırdı.

Aboneliğin iptal edilmesinin ardından hizmet sağlayıcı tarafından talep edilen 4 bin 211 liralık cayma bedelini ödeyen tüketici, söz konusu ücretin haksız olduğunu savunarak iadesi için İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Başvuru kapsamında savunma yapan firma ise internet hizmetinin başka bir işletmecinin altyapısı üzerinden sunulduğunu, altyapıda yaşanan arızalara doğrudan müdahale etme yetkisinin bulunmadığını belirtti. Şirket ayrıca, tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırdığı için tahakkuk ettirilen cayma bedelinin yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu ileri sürdü.

İnterneti sık kesilmesi ayıplı hizmet sayıldı

Dosyayı inceleyen İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "ayıplı hizmet" hükümleri kapsamında değerlendirme yaptı.

Kararda, tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yararlanamadığı, buna karşın hizmet sağlayıcının internet hizmetinin sözleşmeye uygun ve kesintisiz şekilde sunulduğunu ortaya koyan somut ve teknik bir delil sunamadığı belirtildi.

Heyet, internet hizmetinin tüketicinin makul beklentisini karşılamadığına ve bu nedenle ayıplı hizmet niteliğinde olduğuna hükmetti.

Kararda, "Tüketicinin hizmetten yararlanamadığına ilişkin beyanlarının olayın akışıyla uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Bu durum hizmetin tüketicinin makul beklentisini karşılamadığını ve ayıplı hizmet niteliğinde olduğunu göstermektedir. Ayıplı hizmet sunulması halinde tüketicinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı bulunduğu, bu durumda taahhüt kapsamında cayma bedeli talep edilemeyeceği açıktır. Bu kapsamda tüketicinin hizmetin gereği gibi sunulmaması nedeniyle aboneliğini haklı nedenle feshettiği, tahakkuk ettirilen 4 bin 211 lira tutarındaki cayma bedelinin hukuka uygun olmadığı ve tüketici talebinin haklı olduğu sonucuna varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Başvurular e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabiliyor

Tüketicinin avukatı, abonelerin haklı gerekçelerle sözleşmelerini feshetmeleri durumunda cayma bedeli talep edilmemesi gerektiğini söyledi.

Cayma bedelinin tahsil edilmesi halinde tüketicilerin e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak haklarını arayabileceklerini belirten avukat, söz konusu başvuruların tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilebildiğini ifade etti.