İnternet kaynaklı gelir elde edenlere yönelik vergi ve teşvik rehberi hazırlandı

ANKARA (EKONOMİ)

Kitapta, YouTuberlara kesilen cezalar doğru mu? Sosyal medya uzmanlığı ve vergisel durumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1 Milyon Yazılımcı Projesi, 1 Milyon Reklamcı Projesine mi Dönüşecek? Gibi ilginç konularda açıklayıcı metinler yer alıyor.

Maliye Bakanlığı ve bilişim sektöründe uzun yıllar görev yapan, Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş Kurucu Ortakları Nazmi Karyağdı ve Bülent Taş tarafından hazırlanan kitabın ilk baskısı 2017 yılında yapıldı. Bilişim dünyasına yönelik verilen teşviklerin şekilde açıklandığı ve bunlardan faydalanma yollarının yer aldığı kitapta, sektörün vergi uygulamaları da detaylı şekilde bulunuyor.

Kitabın yazarlarından Nazmi Karyağdı, eserde bilişim, vergi ve teşviklerin tarihini okuyuculara sunarken, yaşanan gelişmeleri de adım adım sergilemeyi amaçladıklarını bildirdi.

Karyağdı, bilişim dünyasına yeni girmeyi düşünen ancak teşvikler ve vergiler konusunda bilgi sahibi olmayanların yanı sıra, bu alanda çalışıp teşvik ve vergi konusundaki incelikleri daha iyi öğrenmek isteyenlere de hitap ettiğini bildirdi.

Youtuberların kazançları nasıl vergilendirilecek?

Toplam 462 sayfadan oluşan kitapta, Özel İletişim Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Akıllı Telefon, Yapay Zekâ, Veri Merkezleri ve Bulut Bilişim, Sanal İşyeri, Ar–Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri, Ürün Bazlı Teşvik Sistemi, Proje Bazlı Teşvik Sistemi, Ar–Ge Merkezi ve Teknokent Kazançları, YouTuberların Kazançları, Fintech, E–fatura, E–Defter, E–Beyanname, E–Tebligat, E–İrsaliye, E–Haciz, E–Yoklama, Elektronik İmza, Biyometrik İmza, İnternet Ortamında Reklam Hizmetleri, Sosyal Medya Uzmanlığı,Mobil Telefon, İnternet, IPTV, Kablo TV Abonelik Sözleşmeleri gibi başlıklar yer alıyor.

YouTuberlara kesilen cezalar doğru mu?

Ayrıca, Haberleşme sektöründeki vergi ve diğer mali yükler, Mükerrer mali yükümlülükler kıskacındaki elektronik haberleşme sektörü, Film İzlemenin Bin Yolu Bin Vergisi, Tek mükellefli vergi:Haberleşme vergisi, Özel İletişim Vergisinde İçerik-İletim sorunu gibi ana başlıklarla birlikte, YouTuberlara kesilen cezalar doğru mu? Sosyal medya uzmanlığı ve vergisel durumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1 Milyon Yazılımcı Projesi, 1 Milyon Reklamcı Projesine mi Dönüşecek? Gibi ilginç konularda da açıklayıcı metinler yer alıyor.