İnternet zamları katlandı! Bir ailenin aylık iletişim maliyeti yüzde 300 arttı

Yüksek enflasyonla mücadele süreci devam ederken Türkiye, zam oranlarında enflasyonu katlıyor.

Yüksek enflasyonla mücadele süreci devam ederken Türkiye, zam oranlarında enflasyonu katlıyor. İnternet hizmetlerinde Türkiye, dünyanın en yavaş internetine sahip ancak bedeli yüksek ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

İnternete erişim masrafları katlanıyor

İnternet hızı sıralamasında 161 ülke arasında 106. sırada bulunan Türkiye’de bu hizmete, aylık 100 megabit (Mbps) kullanıma ortalama 483 lira bedel ödenerek erişilebiliyor.

İnternet hızında Türkiye dünyanın en gerisinde

Speedtest Küresel Endeksi verilerine göre, sabit geniş bant internet hızında 42.90 megabit (Mbps) hıza sahip Türkiye; Venezuela, Güney Afrika, Bangladeş gibi ülkelerin gerisinde, 161 ülke arasında 106. sırada kendine yer bulabiliyor.

Mobil internet hızında da Afrika’nın gerisinde

Türkiye, dünya genelinde ortalama 85 Mbps olan internet hızının da ancak yarısı kadar hıza sahip. Sözcü’nün haberine göre, mobil internet hızında da Türkiye, 111 ülke arasında 46.37 Mbps hızla 58. sırada yer alıyor. Mobil internet hızında da Güney Afrika, Arnavutluk, Surinam, Moldova gibi ülkelerin ardından sıralanan Türkiye, GSM operatörlerinin sağladığı bu hizmeti de pahalıya kullanıyor.

İnternet hizmeti daha pahalı

Son zamanlarda sabit geniş bant ve mobil internet sağlayan operatörlerin yaptığı zamla birlikte vatandaşlar, düşük hızdaki internet hizmetini daha da pahalıya satın almak zorunda kalıyor. Picodi Türkiye’nin verilerine göre Türkiye’de 100 Mbps internetin ortalama aylık bedeli 12.7 Euro’yu, güncel kurla 483 lirayı buldu. Dünyada en pahalı internet, aylık 100 Mbps kullanımın 75.1 Euro ile ücretlendirildiği Norveç’te bulunuyor. Gelir düzeyinin en yüksek olduğu ülke- lerden olan Norveç’te internet hızı ise Türkiye’yi yaklaşık 3’e katlıyor.

Küresel endekse göre en hızlı internet BAE’de

Speedtest Küresel Endeksi’ne göre, dünya genelinde ortalama internet hızı 85 Mbps olarak ölçüldü. Sabit geniş bant internetin en hızlı olduğu ülke 297.62 megabit (Mbps) ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunurken, en yavaş internet ise 3.53 Mbps ile Türkmenistan’da bulunuyor. Mobil internet hızında da zirveyi yine 398.51 Mbps hız ile BAE alırken, en düşük hıza sahip ülke ise 7.91 Mbps ile Yemen oldu.

‘Sudan ucuz’ demişlerdi

Operatörlerin tarifelerine yaptıkları zamlar tepki çekmiş, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın ‘İnternet, damacana sudan ucuz’ açıklaması yapmıştı. Türk Telekom CEO’su Önal, 4 kişilik bir ailenin ortalama damacana su masrafının bir ayda 600 ile 800 TL arasında olduğunu hesaplayarak “Operatör tarifeleri sudan ucuz dersek, yanlış olmaz” demişti.

4 kişilik ailenin iletişim masrafı neredeyse yüzde 300 arttı

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin verilerine göre ise 1 sabit hat, 1 ev interneti ve 4 mobil abonelik üzerinden 2023 yılında 4 kişilik bir ailenin aylık iletişim maliyeti 745 lirayı buluyor. En çok kullanılan tarifelere bakıldığında ise 4 kişilik bir ailenin aylık iletişim masrafı 2.350 TL’ye, yıllık ise 28 bin 200 TL’ye çıktı. Veriler iletişim maliyetinin 2023’e göre yüzde 215 arttığını gösteriyor. Aynı dönemde damacana su fiyatları ise yüzde 106 artışla 48.5 TL’den 100 TL’ye çıktı.