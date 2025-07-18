İnternete zam geldi: 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
1 milyona yakın abonesi bulunan TurkNet, internet ücretlerine 1 Ağustos itibariyle geçerli olacak zam yaptığını duyurdu.
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Abone sayısı 1 milyona yaklaşan TurkNet, bugün kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile yeni zammı duyurdu.
Aylık ücrete 200 TL'lik zam yapıldı
Aylık 499 lira olan internet ücreti yeni zamla birlikte 699 liraya çıktı.
TurkNet yeni zammın 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurdu.
Ekonomi