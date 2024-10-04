İnternette daire fiyatına çeyiz seti! Astronomik fiyatlı ürünler şüphe uyandırıyor

Alışveriş sitelerinde satılan yüksek fiyatlı ürünler dikkat çekiyor. İnternette fiyatı o kadar şişirilen ürünler var ki fiyatına bakında imkansız görünüyor. Daire fiyatına çeyiz, araba fiyatına ayakkabılar şüphe uyandırıyor.

IBAN üzerinden transfer mi yapılıyor?

Astronomik fiyatlarıyla dikkat çeken bu ürünler, 'IBAN'dan kayıt dışı para transferi mi yapılıyor?' sorusunu gündeme getiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN'la kayıt dışı tahsilat yaparak vergi kaçıranlara yönelik takipleri sıkılaştırdı. Bakanlık 250 mükellefe yönelik son yaptığı denetimlerde, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçırılması ile ilgili 1.5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti.

Denetime takılanlara ağır cezalar kesildi ama…

Denetime takılanlara 250 milyon lira vergi cezası uyguladı. Akşam’ın haberine göre, son günlerde internet alışveriş sitelerinde muadiline göre astronomik rakamlara satışa konulan ürünler dikkat çekti.

Daire fiyatına çeyiz seti, araba fiyatına ayakkabı satıyorlar

Aynı sitede 400 ila 500 TL'ye satılan bir şampuanın başka bir satıcı tarafından 45 bin TL'ye, piyasada bin ila 3 bin TL civarına satılan ayakkabılara ise 222 bin TL'lere kadar satış fiyatı konulduğu görüldü. Alışveriş sitlerinde ev fiyatına çeyiz satıldığı da ortaya çıktı. Piyasada 3-5 bin TL arasında satılan 9 parçadan oluşan çeyiz setinin 2 milyon 996 bin TL'ye satıldığı dikkat çekti.

Yapay zekalı denetimi de aşıyorlar

Anormal fiyatlar "Denetimler sıkılaşınca kayıt dışı ödemeleri bu yolla mı yapılıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Alışveriş siteleri firmaların fiyatlarına müdahale etmiyor ama şüpheli satışlar için yapay zeka ile denetim var. Ancak müşterilerin ürün arama alışkanlıklarına göre aranacak kelimelerde oynama yapan dolandırıcılar, hâlâ bu denetimi geçebiliyor.