İnternetten Türkiye’ye ürün satacaklara ‘iktisadi işletme’ zorunluluğu

ANKARA (EKONOMİ)

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listede yer alan mevzuat kapsamında bulunan ürünün Türkiye’de uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasada bulundurulabilmesi için Türkiye’de yerleşik iktisadi işletmecisi olması şartı getirildi. Ayrıca uygunsuz ürünün tespit edilmesi durumunda, sözkonusu ürün 24 saat içinde satıştan kaldırılacak.

Buna göre, bu kapsamda piyasaya arz edilecek ürün ilgili teknik düzenlemeler veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine uygun olacak.

Bir ürünün satışında Türkçe dil seçeneği olması, TL cinsinden fiyat gösterilmesi, TL ödeme kabul edilmesi, Türkiye adreslerine sevkiyat seçeneği sunulması, nihai kullanıcılara fiziki gönderim yapılması gibi koşullardan herhangi biri varsa ürün Türkiye’de tüketiciyi hedeflediği kabul edilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listede yer alan mevzuat kapsamında bulunan ürünün Türkiye’de uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasada bulundurulabilmesi için Türkiye’de yerleşik iktisadi işletmecisi olması şartı getirildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise düzenlemeye ilişkin bu bilgiler verildi:

Satış ilanlarında ürün bilgilerine yer verilmesi zorunlu hale geldi

Ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu sayede vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir.

Uygunsuz ürünlerin satış ilanları 24 saat içerisinde kaldırılacak

Herhangi bir internet sitesinde, uygunsuz ürünlerin satıldığı tespit edilirse, 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecektir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecektir.

Platformlar “Ürün Güvenliği Temas Noktası” belirleyecek

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan platformlar, “Ürün Güvenliği Temas Noktası” belirleyecektir. Vatandaşlarımız, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikâyet ve bildirim yapabilecektir.

Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getirildi

Uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getirilmektedir. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye’ye satış gerçekleştiremeyecektir. Bu ürün grupları, Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlanmaktadır.