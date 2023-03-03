İnternetten yapılan kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı

Türkiye’de internetten yapılan kartlı ödemeler, 1 trilyon lirayı aştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2022 yılında aylık bazda internetten en fazla kartla ödeme 123 milyar 959 milyon TL ile Aralık ayında yapıldı.

Yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı Aralık ayını, Şahane Cuma, 11.11 Bekarlar Günü, Siber Pazartesi gibi global kampanyaların düzenlendiği Kasım ayı 121 milyar 292 milyon TL ile izledi. Ekim ayı da 100 milyar 61 milyon TL ile internetten en fazla işlemin yapıldığı üçüncü ay oldu.

En fazla işlem kasımda yapıldı

İnternetten yapılan kartlı ödemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 2022 yılında işlem hacmindeki artışta enflasyonun da etkisinin olduğunu söyledi.

BKM’nin 2014’ten beri bu verileri yayınladığına dikkat çeken Kayral, “Ocak ayı ile aralık ayı arasındaki fark her zaman yüzde 25-40 aralığında oldu. 2022 yılı Ocak ayında 133 milyon işlem yapılmış, Aralık’ta ise 187 bin. İşlem adedi olarak fark sadece yüzde 36. İnternetten yapılan işlem tutarı olarak bakıldığında ise Ocak ile Aralık arasında neredeyse 3 kata yakın artış var. Ve her ay bir önceki aydan daha fazla internetten ödeme yapılıyor. Bu da enflasyonun etkisini çok açık gösteriyor. Adet olarak 2022’de en fazla işlem global kampanyaların düzenlendiği Kasım ayında yapıldı. Bu ayda günlük 6,5 milyon olmak üzere toplam 197 milyon 881 işlem gerçekleşti.” şeklinde konuştu.

2022 e-ticaret beklentisi arttı

BKM verilerinin içeriğinde internetten yapılan mal ve hizmet satışlarının yanı sıra vergi, harç ödemelerinin de yer aldığını belirten Kayral, “E-ticarette TL bazında net rakamlar, Ticaret Bakanlığı’nca Nisan ayında açıklanıyor. Ancak, yıllardır BKM verilerindeki artış oranıyla Ticaret Bakanlığı’nın verilerindeki artış oranı büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu yüzden 2021’de 381,5 milyar TL olan e-ticaret pazar hacminde de yüzde 120’ler civarında artış beklenebilir. E-ticaretin 2022 yılına ilişkin beklentisi 700 milyar TL idi. BKM’nin verileri doğrultusunda bu beklentiyi 830 milyar TL olarak güncellemek gerekir.” dedi.