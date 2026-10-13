İnvesco uyardı: Dalgalanmalar sürebilir ancak altın talebi güçlü kalacak

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Invesco, yüksek enflasyon ve yükselen tahvil getirilerinin dördüncü çeyrekte altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini, ancak merkez bankalarının alımları ve yatırım fonlarına artan ilginin değerli metali desteklemeyi sürdüreceğini öngördü.

Altının ons fiyatı eylül ayını 4157 dolardan tamamlayarak üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 değer kazandı. Bu yükseliş, ABD tahvil getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerine çıktığı bir dönemde gerçekleşti. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi eylül sonunda yüzde 5,28’e, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,63’e yükselerek 2002’den bu yana en yüksek kapanış seviyelerine ulaştı.

Tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Invesco, özellikle güçlü ekonomik büyüme ve kalıcı enflasyonun faizlerin yüksek kalmasına neden olabileceğini belirtti.

ABD’nin kamu borcunun 40 trilyon doları aşması da uzun vadeli tahvil getirilerinin daha fazla yükselmesi riskini artırıyor. Buna karşın Invesco, 2022’den bu yana altın ile reel faizler arasındaki tarihsel ilişkinin zayıfladığını ve merkez bankalarının fiyatlardan bağımsız biçimde altın alımlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Altın destekli yatırım ürünlerindeki küresel varlıklar, yılın büyük bölümündeki düşüşün ardından üçüncü çeyrekte yeniden yükseldi ve eylül sonunda son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Invesco, jeopolitik riskler ve rezervleri çeşitlendirme isteği nedeniyle merkez bankalarının altın talebinin yılın son çeyreğinde de güçlü kalmasını bekliyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026’nın ikinci çeyreğinde tarihteki herhangi bir ikinci çeyrekten daha fazla altın satın aldı.

Invesco, uzun vadeli görünümünü olumlu korurken dördüncü çeyrekte dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulundu. Finansal piyasalarda sert hareketler yaşanması halinde yatırımcıların teminat yükümlülüklerini karşılamak veya diğer varlıklardaki zararlarını kapatmak için altın satabileceğini belirten kurum, buna rağmen merkez bankalarının alımlarının ve yatırım talebinin değerli metale uzun vadeli destek sağlamaya devam edeceğini düşünüyor.