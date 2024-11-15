İPA araştırdı: Asgari ücret ne kadar eridi?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından asgari ücretin alım gücündeki erimeye dikkat çekti.

Gökce’nin paylaştığı verilere göre, yılbaşında 17.002 lira olan asgari ücretin alım gücü yıl sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) göre 11.741 liraya, İPA Yaşam Maliyeti verilerine göre ise 10.788 liraya düşecek. Yıl sonundaki erime TÜİK’e göre 5.261 lira, İPA’ya göre ise 6.214 lira olacak.

"Gelecek senenin enflasyon erimesini de öngören bir artış gerekiyor"

Gökce, asgari ücretin Ocak 2024’teki alım gücünü koruyabilmesi için TCMB’ye göre 24.621, İPA’ya göre 26.795 lira olması gerektiği vurgulayıp " Yani asgari ücret bu düzeye ulaşsa bile alım gücü bakımından ancak 2024 Ocak seviyesine ulaşacak. Bu yüzden bu oranı aşan, gelecek senenin enflasyon erimesini de öngören bir artış gerekiyor." dedi.