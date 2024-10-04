İPA araştırdı: İstanbul'da 'yaşamanın' maliyeti belli oldu

Türkiye'de yaşam pahalılığı giderek artıyor ve kira ile gıda fiyatlarının yükselmesi, vatandaşların ekonomik durumunu zorlaştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan 'Yaşam Maliyeti Araştırması', bu durumu rakamlarla gözler önüne serdi. Elde edilen veriler, vatandaşların hayat pahalılığıyla mücadelesinin zorluklarını net bir şekilde ortaya koydu.

4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 71 bin 431 lira

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) İstanbul'da Yaşam Maliyeti - Eylül 2024 raporuna göre kentte 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,62, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,30 oranında artış göstererek 71 bin 431 liraya ulaştı.

Et-kıyma ürünleri yıllık bazda %69,42 oranında arttı

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %69,42 artış oranı ile Et-Kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Fiyatı en fazla artan ürünler

İstanbul'da fiyatı aylık azda en yüksek artış gösteren ürün yüzde 7,38 ile yumurta oldu. Onu yüzde 3,67 ile tıraş malzemeleri, yüzde 3,17 ile kuru fasulye, yüzde 3 ile çocuk tişörtü izledi.

Yıllık bazda en büyük artış yüzde 118,62 ile tuvalet kağıdında gerçekleşti. Onu yüzde 90,28 ile tıraş malzemeleri, yüzde 83,49 ile kuru fasulye, yüzde 69,42 ile et-kıyma takip etti.