İPA araştırması: İstanbul'da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 102 bin 45 lira oldu

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) eylül ayı verilerine göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti 1 ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 arttı. 4 kişilik ailenin maliyeti 100 bin lirayı aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık olarak yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı.

İstanbul'da yaşam maliyeti 1 ayda yüzde 42,86 arttı

İPA'nın eylül ayı verilerine göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti 1 ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 artarken, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin 45 liraya yükseldi. 

1 yılda yüzde 42,8’lik artış

Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35 artış gösterdi, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 42,8 arttı.

4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 100 bin lirayı aştı

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise geçen aya göre 3 bin 310 lira artarak 102 bin 45 liraya yükseldi. 2024’ün eylül ayında ise bu maliyet 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı.

