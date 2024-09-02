İPA Başkanı Buğra Gökce: 2024 emekliler için 2023’ten daha kötü olacak

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, emekliler için 2002’den bu yana en kötü yılın 2023 olduğunu hatırlatırken, 2024’ün daha zor geçeceğini öngördü.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Emekli maaş sisteminin değişmesi gündemde. Peki emeklilerin durumu ne?” derken, şu analizleri paylaştı:

“Son 20 yılda Türkiye'de emekliler için en kötü yıl 2023 oldu. 2024, 2023’ten de kötü olacak.

Türkiye'de emekli aylıklarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5,36'ya düşerken, AB'de emekli aylıklarını GSYH'ye oranı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ortalama emekli aylığı 385 Euroyken, İspanya’da 1.417, Fransa’da 1.485, Almanya’da 1.552, İtalya’da 1.582, Belçika’da 1.717, Hollanda’da 2.003 euro.

2002 sonunda bir işçinin emekli aylığı, asgari ücretin yaklaşık yüzde 30 üstündeydi. Son yapılan düzenlemeyle 12 bin 500 olan en düşük emekli aylığı, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin yüzde 26,5 altında.

2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken 2024’te yüzde 27,7’ye geriledi.

2014 yılında en düşük emekli aylığı ile 11 gram altın alınabilirken, bugün 4,5 gram altın alınabiliyor.

Emekli aylıkları yaklaşık 16 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir konu. Bu konuda "ben yaptım oldu" zihniyeti ile değil ortak akılla, toplumun ilgili tüm kesimlerini karar alma süreçlerine katarak, çoğulcu bir yöntemle uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor. Emeklilerin karşı karşıya olduğu sorunlar ağır ve derin. Gerçekçi, akılcı ve bilimsel çözümlere ihtiyaç var.”