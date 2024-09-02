  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İPA Başkanı Buğra Gökce: 2024 emekliler için 2023’ten daha kötü olacak
Takip Et

İPA Başkanı Buğra Gökce: 2024 emekliler için 2023’ten daha kötü olacak

İPA Başkanı Gökce, emeklilerin 2002 yılından bu yana maaşlarında ve alım gücündeki değişimlerini değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İPA Başkanı Buğra Gökce: 2024 emekliler için 2023’ten daha kötü olacak
Takip Et

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, emekliler için 2002’den bu yana en kötü yılın 2023 olduğunu hatırlatırken, 2024’ün daha zor geçeceğini öngördü.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Emekli maaş sisteminin değişmesi gündemde. Peki emeklilerin durumu ne?” derken, şu analizleri paylaştı:

“Son 20 yılda Türkiye'de emekliler için en kötü yıl 2023 oldu. 2024, 2023’ten de kötü olacak. 

Türkiye'de emekli aylıklarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5,36'ya düşerken, AB'de emekli aylıklarını GSYH'ye oranı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ortalama emekli aylığı 385 Euroyken, İspanya’da 1.417, Fransa’da 1.485, Almanya’da 1.552, İtalya’da 1.582, Belçika’da 1.717, Hollanda’da 2.003 euro.

2002 sonunda bir işçinin emekli aylığı, asgari ücretin yaklaşık yüzde 30 üstündeydi. Son yapılan düzenlemeyle 12 bin 500 olan en düşük emekli aylığı, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin yüzde 26,5 altında.

2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken 2024’te yüzde 27,7’ye geriledi.

2014 yılında en düşük emekli aylığı ile 11 gram altın alınabilirken, bugün 4,5 gram altın alınabiliyor.

Emekli aylıkları yaklaşık 16 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir konu. Bu konuda "ben yaptım oldu" zihniyeti ile değil ortak akılla, toplumun ilgili tüm kesimlerini karar alma süreçlerine katarak, çoğulcu bir yöntemle uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor. Emeklilerin karşı karşıya olduğu sorunlar ağır ve derin. Gerçekçi, akılcı ve bilimsel çözümlere ihtiyaç var.”

Emekli aylıkları için talep: Yeniden hesaplanmalıEmekli aylıkları için talep: Yeniden hesaplanmalıEkonomi
Aziz Çelik, ömür boyu daha fazla emekli aylığı alacakları açıkladıAziz Çelik, ömür boyu daha fazla emekli aylığı alacakları açıkladıEkonomi
Emeklilerin gözde ilçeleri. Bir giden geri dönemiyorEmeklilerin gözde ilçeleri. Bir giden geri dönemiyorAktüel
Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde azalış sürdü: 150 milyar doların altına geriledi
Merkez Bankası rezervlerinde azalış sürdü: 150 milyar doların altına geriledi
Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede önemli düşüş bekliyoruz
Yıllık cari dengede önemli düşüş bekliyoruz
Süt tozunda regülasyon durduruldu mu? Resmi açıklama geldi
Süt tozunda regülasyon durduruldu mu? Resmi açıklama geldi
Fiyat artışları kapıda: Prof. Dr. Hakan Kara gıda üretimindeki düşüşe dikkat çekti
Prof. Dr. Hakan Kara gıda üretimindeki düşüşe dikkat çekti
Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama
Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama
"Türkiye hiçbir şartta büyüme dinamiklerinden feragat etmemeli"
"Türkiye hiçbir şartta büyüme dinamiklerinden feragat etmemeli"