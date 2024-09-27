İPA Başkanı Buğra Gökçe: 784 bin kişi yasal takip altında

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, 784 bin vatandaşın kredi kartı borcu nedeniyle yasal takip altında olduğunu, 2024 yılına ait verilere göre, Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı yüzde 13 artarak 125 milyona ulaştığını açıkladı. Gökce, İstanbulluların yüzde 36'sının kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini belirtirken, halkın temel ihtiyaçlarını giderek daha fazla kredi kartıyla karşıladığını vurguladı.

Buğra Gökçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

784 bin vatandaşımız kredi kartı borcu nedeniyle yasal takip altında. 2015 yılının Ağustos ayından 2024 yılının Ağustos ayına kadar toplam kredi kartı sayısı giderek arttı. Toplam kredi kartı sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 125 milyon 925 bin oldu.

Halk kredi kartı borçlarını öderken zorlanıyor

Ağustos ayında İstanbulluların yüzde 36’sı kredi kartının yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini ifade etti. Halkın yüzde 9,3’ü kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini, yüzde 6,1’i asgari-tamamı arası bir tutar ödediğini ve yüzde 3,8’i ise asgari tutardan az ödeme yapabildiğini ifade etti. Kredi kartı borcunun tamamını ödeyebilenlerin oranı yüzde 44,8 oldu.

784 bin kişi kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğradı

2024 yılı Ocak-Temmuz dönemleri arasında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki döneme göre yüzde 70 artarak 784 bin kişi, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise bir önceki döneme göre yüzde 32 artarak 642 bin kişi oldu.

Halk artık temel harcamalarını kredi kartıyla yapıyor

Ağustos 2024 verilerine göre, kredi kartı ile yapılan ödemelerde, en çok 205 milyar ile market ve alışveriş merkezleri harcamaları, 84 milyar ile benzin ve yakıt istasyonları harcamaları, 83 milyar ile hizmet sektörleri harcamaları ve 79 milyar ile çeşitli gıda harcamalarının öne çıktığı görüldü.

Eğitim harcamaları da kredi kartıyla

2024 yılının Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında bir önceki döneme göre kredi kartı harcamalarında en yüksek artışın yüzde 156,4 ile eğitim/kırtasiye ödemelerinde gerçekleştiği görüldü. Eğitim/kırtasiye ödemelerindeki artışı yüzde 98 ile yemek harcamaları takip etti.