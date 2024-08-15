İPA: İstanbul’da 2 kişiden biri istediği yemeği alamıyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometresi Temmuz 2024 verileri açıklandı.

Temmuz ayında İstanbul’da vatandaş evinde ekonomik sorunlar ve İsrail’in Gazze’yi işgalini konuştu. Katılımcıların yüzde 50,5’i evde ekonomik sorunları konuştuklarını söylerken, yüzde 6’sı İsrail’in Gazze’yi işgalini ve yüzde 4,9’u da sokak hayvanlarının yasasını konuştu.

Temmuz ayında Türkiye’de gündemde yine ekonomik sorunlar ve İsrail’in Gazze’yi işgali vardı. Katılımcıların yüzde 39,2’si ev içinde ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsederken, yüzde 27,9’u İsrail’in Gazze’yi işgal etmesini, yüzde 19,4’ü de sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısının kabul edilmesini konuştu.

İstanbul’un gündeminde temmuz ayında ekonomik sorunlar vardı

Katılımcıların yüzde 54,1’i temmuz ayında İstanbul’un gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirtirken, yüzde 17,5’i İBB’nin riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilere kira desteği kampanyasının olduğunu, yüzde 6,1’i de İBB’nin İş arayanlara ücretsiz ulaşım desteği sağlamasını olduğunu belirtti.

Instagram’ın yasaklanması destek görmedi

İstanbullu katılımcıların yüzde 61,7’si Instagram’ın yasaklanmasını desteklemediğini söylerken, yüzde 27,3’ü yasağı desteklediğini, yüzde 11’i de kararsız olduğunu belirtti.

Instagram hesabı olmayan katılımcılarda yasağa karşı olma oranı yüzde 49,4 olurken, Instagram kullanıcıları arasında yasağa karşı olanların oranı ise yüzde 66,7 oldu.

2 kişiden biri ekonomide kötüleşme bekliyor

İstanbul’da İPA’nın İstanbul Barometresi araştırmasına katılanların yüzde 48,9’u ekonomide kötüleşme beklerken, yüzde 19,5’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 31,6’sı da ekonominin değişmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Katılımcıların yüzde 24,3’ü kendi ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 39,7’si kendi ekonomisinde değişim olmayacağını, yüzde 36’sı da kendi ekonomisinin kötüleşmesini beklediğini belirtti.

3 kişiden 1’i kredi kartında asgariyi ödeyebiliyor

Kredi kartı kullanan katılımcıların yüzde 46,3’ü aylık kredi kartı borcunun tamamını öderken, yüzde 33,6’sı ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,8’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda ödeme yaparken, yüzde 4,2’si asgariden az miktarda, yüzde 9,1’i de kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Kredi kartının tamamını ödeyebilenler haziran ayında yüzde 46,8 olurken, mayıs ayında bu oran yüzde 49,2 olmuştu.

İstanbul’da vatandaşın yüzde 40,3’ü kıt kanaat geçiniyor

İPA katılımcılarının yüzde 26,5’i temmuz ayında bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, belirtirken, yüzde 6,3’ü aslında pek geçinemediğini, yüzde 40,3’ü ise kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 26,9’u da geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

10 kişiden 4’ü porsiyon küçülttü, 2 kişiden 1’i istediği yemeği alamıyor

Katılımcıların yüzde 41,8’i yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını belirtirken, yüzde 51,5’i maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını, yüzde 41,1’i de yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti.

İklim değişikliği

İstanbul’da aşırı sıcaklar, sıcak dalgaları, seller, kuraklık gibi olaylarda iklim değişikliğinin etkisinin olduğunu düşünenler yüzde 87,3 olurken, katılımcıların yüzde 91’i de yaz mevsimlerinin 10 yıl öncesine göre daha sıcak geçtiğini belirtti.

Sıcaklarda serinlemek için ne kullanılıyor?

Evde serinlemek için katılımcıların yüzde 57,8’i elektronik bir eşya kullanırken, yüzde 23,7’si sadece klima, yüzde 27,5’i sadece vantilatör, yüzde 6,6’sı da hem klima hem vantilatör kullanıyor.

Serinlemek elektrik faturasını etkiliyor

Katılımcıların son iki ayda ortalama elektrik faturası 633 TL olarak hesaplanırken, serinleme amaçlı elektronik eşya kullanan hanelerde fatura bedeli ortalama 698,3 TL’ye çıkarken, kullanmayan evlerde ise ortalama elektrik faturası 545,9 TL oldu.

İstanbulluların stres seviyesi 7, mutluluk seviyesi 5,4 oldu

Katılımcılara temmuz ayındaki duygu halleri sorulduğunda, 10 üzerinden stres seviyeleri 7, kaygı seviyeleri 6,1 olarak ölçüldü. Yaşam memnuniyeti 4,7 ve mutluluk seviyesi 5,4 olarak ölçülürken, geçen ay stres seviyesi 6,6, yaşam memnuniyeti de 4,8 olmuştu.

İstanbul’un ilk 3 sorunu

Katılımcılara göre İstanbulluların ilk üç sorunundan ilki sığınmacı ve mülteciler olurken, ikincisi ekonomik sorunlar ve üçüncüsü de olası İstanbul Depremi oldu. İstanbul’un ilk üç sorununda yüzde 60,3 ile sığınmacı ve mülteciler cevabı verilirken, yüzde 51 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 49,8 ile olası İstanbul depremi cevap verildi.