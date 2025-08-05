İstanbul'da yaşamanın maliyetinde yüzde 45 artış!

İPA'nın Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre, yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35 oranında artış gösterdi. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 2024 Temmuz ayında 66 bin 933 TL iken, bu yıl aynı dönemde 96 bin 559 TL'ye çıktı.

Raporda, İstanbul'da yaşam maliyetinin Mart 2025'te 87 bin 453 TL düzeyinde olduğu belirtilerek, son dört ayda giderlere 9 bin 106 TL'lik ek artış yaşandığı kaydedildi. Bu durum, temel tüketim kalemlerindeki fiyat artışlarının devam ettiğini ortaya koydu.

Rapora göre asgari ücretli iki çalışan ebeveyn ve iki çocuktan oluşan bir ailenin gelirleri, İstanbul'da yaşam maliyetinin ancak yüzde 44'ünü karşılayabiliyor.

Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Buğra Gökce, raporu sosyal medya hesabından paylaşarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Gökce, "Enflasyonla mücadele bir beka sorunudur. Bunun için demokrasiye, hukuka, kamucu tasarrufa ve planlı bir yönetime ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.