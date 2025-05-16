  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İPA: İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 90 bin lirayı aştı
Takip Et

İPA: İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 90 bin lirayı aştı

İPA’nın hesaplamasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 90 bin 32 lira oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İPA: İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 90 bin lirayı aştı
Takip Et

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 32 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2,91 arttı.

Yıllık artış 2023 yılı başından bu yana en düşük yükselişi gösterirken, aylık bazda ise 2025 Mart'ta yüzde 2,38 olan artıştan daha yüksek bir oranda değişim gösterdi. 

Deprem sonrası İstanbul'da 5 ilçe öne çıktı: Marmara'da arsa piyasası hareketlendiDeprem sonrası İstanbul'da 5 ilçe öne çıktı: Marmara'da arsa piyasası hareketlendiEkonomi
İstanbul'da otopark ücretleri cep yakıyorİstanbul'da otopark ücretleri cep yakıyorEkonomi
10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte kiraların en pahalı ve en ucuz olduğu iller10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte kiraların en pahalı ve en ucuz olduğu illerEkonomi
Ekonomi
Kamu işçisine zam teklifi gelmedi! TÜRK-İŞ: Arabulucu olmazsa grev kararı alırız
Kamu işçisine zam teklifi gelmedi! TÜRK-İŞ: Arabulucu olmazsa grev kararı alırız
ÇAYKUR 2025 yaş çay kampanyasını başlattı! 49 fabrikada alım yapılacak
ÇAYKUR 2025 yaş çay kampanyasını başlattı! 49 fabrikada alım yapılacak
Dünya Tohumculuk Kongresi, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak
Dünya Tohumculuk Kongresi, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Ticarette 100 milyar dolarlık hedef! Türk iş dünyası Rusya-Ukrayna barışına kilitlendi
Ticarette 100 milyar dolarlık hedef! Türk iş dünyası Rusya-Ukrayna barışına kilitlendi
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde