İPA: İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 90 bin lirayı aştı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 32 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2,91 arttı.

Yıllık artış 2023 yılı başından bu yana en düşük yükselişi gösterirken, aylık bazda ise 2025 Mart'ta yüzde 2,38 olan artıştan daha yüksek bir oranda değişim gösterdi.