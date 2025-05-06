  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İPA Raporu: Gençlerin en büyük derdi geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısı
Takip Et

İPA Raporu: Gençlerin en büyük derdi geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısı

İstanbul Planlama Ajansı’nın “İstanbul’da Gençliğin Demografik ve Sosyoekonomik Profili: 20 Yıllık Değişim” adlı araştırmasına göre, İstanbul’da yaşayan gençlerin en büyük kaygıları geçim sıkıntısı (%49,2) ve gelecek belirsizliği (%47,9) oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İPA Raporu: Gençlerin en büyük derdi geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısı
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “İstanbul’da Gençliğin Demografik ve Sosyoekonomik Profili: 20 Yıllık Değişim” başlıklı yeni bir araştırma yayımladı. Çalışma, kentte yaşayan gençlerin sosyoekonomik koşulları ve psikolojik durumlarına dair çarpıcı veriler sunuyor.

Gençlerde mutsuzluk derinleşti

Mezuniyet sonrası gençlerin önemli bir kısmı iş yaşamına asgari ücretle başlıyor. Üniversite mezuniyetinin ardından, gençler iş yaşamında zorluklarla karşılaşıyor ve birçokları düşük ücretlerle iş bulmak zorunda kalıyor.

Özellikle Psikoloji, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olanlar iş yaşamına asgari ücretle başlıyor.

Araştırmaya göre gençlerde mutsuzluk kronikleşiyor. İstanbul’daki gençlerin duygusal durumu, her geçen yıl daha da olumsuzlaşmakta. Gençlerde pozitif duygulara ulaşmak gitgide zorlaşıyor ve mutsuzluk oranı artıyor.

Gençlerin kaygıları büyüyor! İstanbul’daki gençlerin başlıca kaygı nedenleri arasında %49,2 ile geçim sıkıntısı ve %47,9 ile gelecek belirsizliği yer alıyor.

CHP Kurultayı soruşturması: Rıza Akpolat, Buğra Gökçe ve Servet Yıldırım ifade verdiCHP Kurultayı soruşturması: Rıza Akpolat, Buğra Gökçe ve Servet Yıldırım ifade verdiGündem

 

İran'daki liman patlamasının sırrı çözüldü: Tek bir kıvılcım yangını tetiklediİran'daki liman patlamasının sırrı çözüldü: Tek bir kıvılcım yangını tetiklediDünya

 

Ekonomi
Bazı ülkelerden yapılan çekirdek kahve ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Bazı ülkelerden yapılan çekirdek kahve ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Socar, Türkiye'de doğalgaz santrali satın alıyor: Görüşmeler ileri düzeyde
Socar, Türkiye'de doğalgaz santrali satın alıyor
Bakan Bolat: e-ticaret hacmi, yüzde 61,7 artarak 3 trilyon 162 milyon liraya ulaştı
e-ticaret hacminde rekor artış!
Rekabet Kurulu n11'in DMSF Holding'e satışına onay verdi
Rekabet Kurulu n11'in DMSF Holding'e satışına onay verdi
TOBB /Hisarcıklıoğlu: Her fabrikanın kapısına memur koyarak, polisiye tedbirle vergi geliri artmaz
Her fabrikanın kapısına memur koyarak, polisiye tedbirle vergi geliri artmaz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin küresel e-ticaret merkezi olma potansiyeli büyük
Türkiye'nin küresel e-ticaret merkezi olma potansiyeli büyük