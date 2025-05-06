İPA Raporu: Gençlerin en büyük derdi geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “İstanbul’da Gençliğin Demografik ve Sosyoekonomik Profili: 20 Yıllık Değişim” başlıklı yeni bir araştırma yayımladı. Çalışma, kentte yaşayan gençlerin sosyoekonomik koşulları ve psikolojik durumlarına dair çarpıcı veriler sunuyor.

Gençlerde mutsuzluk derinleşti

Mezuniyet sonrası gençlerin önemli bir kısmı iş yaşamına asgari ücretle başlıyor. Üniversite mezuniyetinin ardından, gençler iş yaşamında zorluklarla karşılaşıyor ve birçokları düşük ücretlerle iş bulmak zorunda kalıyor.

Özellikle Psikoloji, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olanlar iş yaşamına asgari ücretle başlıyor.

Araştırmaya göre gençlerde mutsuzluk kronikleşiyor. İstanbul’daki gençlerin duygusal durumu, her geçen yıl daha da olumsuzlaşmakta. Gençlerde pozitif duygulara ulaşmak gitgide zorlaşıyor ve mutsuzluk oranı artıyor.

Gençlerin kaygıları büyüyor! İstanbul’daki gençlerin başlıca kaygı nedenleri arasında %49,2 ile geçim sıkıntısı ve %47,9 ile gelecek belirsizliği yer alıyor.