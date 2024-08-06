İPA tarafından yayınlanan rapora göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.40 arttı. Bir önceki aya göre ise yüzde 4.76 oranında artış yaşandı ve İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti temmuz ayında 66 bin 550 TL olarak hesaplandı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Temel tüketim maddeleri içinde fiyat artışında ikinci sırada ise yüzde 106.23 ile tuvalet kağıdında oldu. Geçen yılın temmuz ayına göre beyaz peynir fiyatı yüzde 89.61, yumurta yüzde 34.45, bebek bezi yüzde 77.95, kadın elbisesi yüzde 52.07 erkek tişörtü yüzde 77.90 oranında arttı.

İPA Başkanı Gökce: Hayat pahalılığı halkın hayatını her gün daha da güçleştiriyor

İPA Başkanı Bugra Gökce, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul’da yaşam maliyeti sadece 1 yılda yüzde 71,4 arttı. 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 66 bin 550 lira. Yüksek fiyat artışları ve hayat pahalılığı her gün halkımızın hayatını daha da güçleştiriyor." ifadelerini kullandı.