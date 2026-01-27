İPA’dan çarpıcı araştırma: İstanbullular dışarıda yemeyi kıstı, gıdaya erişim kaygısı arttı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı araştırma, kentteki geçim sıkıntısının boyutlarını ortaya koydu. Buna göre, yeterli gıdaya erişememe endişesi taşıyan İstanbulluların oranı Eylül 2025 itibarıyla yüzde 49,4’e çıkarak bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan hane bütçelerindeki baskı kredi kartı verilerine de yansıdı. Araştırmada, kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini belirtenlerin oranının aralık ayında yüzde 35,4’e yükseldiği tespit edildi.

Gündemi ekonomi, yargı ve siyaset oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), her ay kentin toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerini izlediği araştırmaları bir araya getirdiği “İstanbul Barometresi”ni yayımladı. İstanbul Barometresi’nde, İstanbulluların nabzının tutulduğu telefon anketiyle gerçekleştirilen “Gündem Araştırmaları”nın aralık ayı sonuçları açıklandı. Yılın son ayında yapılan araştırma, 2025 yılının özetini de çıkardı. Araştırmaya göre 2024–2025 döneminde hem Türkiye hem de İstanbul gündemini ekonomi, yargı ve siyaset oluşturdu.

Haneler tasarruf yapamadı

Kredi kartı borçlarının yalnızca asgarisinin ödenmesi ya da hiç ödenememesi eğiliminin artması, geçim baskısının somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödediğini belirtenlerin oranı Aralık 2025’de yüzde 35,4’e, hiç ödeme yapamadığını belirtenlerin oranı yüzde 9,6’ya çıktı ve 2024-2025 dönemi içindeki en yüksek değerlerinden birine ulaştı.

Kasım ayında bu oran yüzde 31,3 olarak ölçülmüştü. Geçinemeyenlerin oranı yaz aylarında yükselirken, yıl boyunca hanelerin büyük bölümü tasarruf yapamadığını belirtti.

Yeterli gıdaya erişim kaygısı

Hanede yeterli gıdaya erişim kaygısı geçtiğimiz yıl Eylül ayında en üst seviyeye ulaştı. Yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duyduğunu belirtenlerin toplam oranı, Eylül 2025’te yüzde 49,4 olarak ölçüldü. Bu oran içinde “evet, sıklıkla” yanıtını verenlerin oranı yüzde 17,9, “evet, bazen” yanıtını verenlerin oranı yüzde 13,3, “evet, nadiren” yanıtını verenlerin oranı yüzde 8,2 oldu. Yılın son aylarında hanede yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duyduğunu belirtenlerin toplam oranı Kasım 2025’te yüzde 45,1 olarak ölçüldü.

Dışarıda yeme- içme ve giyim harcamaları düştü

Son bir ayda dışarıda yeme- içme ve giyim harcamalarında da belirgin bir daralma yaşandı. Katılımcıların yüzde 63,4’ü son bir ayda dışarıda yeme içme alışkanlıklarında düşüş olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 55,8’i giyim alışverişlerinde azalma olduğunu, yüzde 11’i artış olduğunu, yüzde 33,2’si ise değişmediğini kaydetti.

Yılbaşını evde ya da yakın çevrede geçirme eğilimi bu yıl yükseldi. Aralık 2024’te yılbaşı gecesini evde ya da yakın çevrede geçirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 91,8 iken Aralık 2025’e gelindiğinde bu oran yüzde 93,1’e yükseldi. Aralık 2024’te katılımcıların yüzde 31,9’u ekonomik sebeplerle yılbaşı gecesini eskisinden daha farklı kutladığını belirtirken bu oran Aralık 2025’de yüzde 30,8 oldu.