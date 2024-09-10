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İPA'dan dikkat çeken rapor: 3 öğrenciden 1'i okula aç gidiyor

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına dün başlarken, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, "Her 3 öğrenciden biri okula aç gidiyor" diyerek, eğitimdeki eşitsizliklere dikkat çekti.

Haber Merkezi
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İPA'dan dikkat çeken rapor: 3 öğrenciden 1'i okula aç gidiyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu sorunu hafifletmek için ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik 2 milyon okul beslenme paketi dağıtma kararı aldı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, bu girişimin yerel yönetimlerin tek başına üstlenebileceği bir sorumluluk olmadığını belirterek, daha geniş çaplı ve kalıcı çözümlerin şart olduğunu vurguladı.

Gökce, "Bu konu yalnızca yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli. Okullarda 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek sunulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İPA Başkanı, açıklamalarında öğrenciler arasında yaygın olan beslenme eksikliğinin boyutlarına da değindi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de her 3 öğrenciden 1'i okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapmıyor; öğrencilerin yüzde 60'ı haftada en az 1 gün kahvaltı yapmıyor ve yüzde 19,2'si parasızlık nedeniyle haftada en az bir gün aç kalıyor. Ayrıca, çocukların yüzde 2'si okuldan sonra hiç akşam yemeği yiyemiyor ve yüzde 1,9'u ekonomik sebeplerle her gün aç kalıyor."

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