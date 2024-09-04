IPARD III kapsamında 3,5 milyar euro yatırım gerçekleştirildi

IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir’de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, kurum olarak 2011'den bugüne kadar uygulanan Türkiye'nin yeni kırsal kalkınma hamlesi IPARD programıyla kırsal kalkınmadaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

"Bugüne kadar yaklaşık 25 bin proje uyguladık. 3,5 milyar euroluk da yatırım gerçekleşti." ifadesini kullanan Antalyalı, IPARD'ın Türkiye ile Avrupa Birliği'nin (AB) eş finansmanla uyguladığını anımsattı.

Programın kapsamı 42’den 81 ile çıkarıldı

Programın kapsamının, 27 Mart 2024 tarihli AB onayıyla 42 ilden 81 ile çıkarıldığını anlatan Antalyalı, şöyle devam etti: "IPARD programı ile ülke genelinde dengeli bir kalkınma sürecini yürütmeyi planlıyoruz. Bölgesel gelişmişlik farklarını inşallah azaltacağız. Özellikle ülkemizde tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir kalkınması için önemli bir araç, kırsal kalkınma programı. Tarımsal işletmelerimizin de AB standartlarına uyumu açısından son derece önemli. Gıda güvenliği, hayvan refahı, çevre bizim için çok önemli kriterler. Dolayısıyla biz bunları sağlayarak inşallah ülkemizdeki işletmelerin rekabet gücünü daha yüksek işletmeler haline gelmesini hedefliyoruz. IPARD I programında Türkiye'ye aktarılan kaynakların yüzde 99,4'ünü kullandık. Bütün bileşenler arasında birinci konumdayız. Tüm aday ülkeler arasında da en yüksek fon kullanan ülke olduğumuzu ifade etmek isterim. Ülkemize yurt dışından aktarılan kaynakların tamamı siz değerli çiftçi kardeşlerimizin, üretici kardeşlerimizin hizmetine sunulmuş bulunmakta. Sadece bir hibe programı uygulamıyoruz, istihdamı da artırıyoruz. Doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlıyoruz. Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ekonomik faaliyetleri çeşitlendiriyoruz."

Kadınlar ve gençlere yönelik destekler

Antalyalı, IPARD III kapsamında yeni destekler vermeye başladıklarını, özellikle yumurta işleme sektörü, yem bitkileri yetiştiriciliği, tuzlu sularda su ürünleri yetiştiriciliğini desteklediklerini belirtti.

Bu desteğin daha önce sadece iç sularda olduğuna değinen Antalyalı, şunları kaydetti: "Kırsal altyapı tedbirini destekliyoruz. Yüzde 100 özellikle belediyelerimize, mahalli idarelerimize destek vereceğiz. Altyapı, yenilenebilir enerji yatırımları, internet gibi pek çok desteklerimiz oluyor, olacak. Biz bu destekleri verirken tabii ki kadınlarımızı ve gençlerimizi bu işin merkezine alıyoruz. Çünkü hanımefendiler olmadan kırsalda bir hayat yok. Biz bunun farkındayız. Genç kardeşlerimiz olmadan da bu işin sürdürülebilirliğin olması mümkün değil. Bugüne kadar verdiğimiz desteklerin yüzde 67'si özellikle genç kardeşlerimize gitti. Yüzde 30'un üzerinde de hanımefendiler. Normalde Türkiye'deki işletme sahipliği oranına baktığımız zaman yüzde 12'lerdeyken bizim hibe desteklerimizin yüzde 30'un üzerinde hanımefendi yatırımcılarımız var. 6 bin 500 hanımefendi yatırımcımız var. 33 bin hanımefendiye de bizim yatırımlarımızla iş imkanı sağladığımızı ifade etmek isterim."

Antalyalı, bu yıl IPARD III kapsamında toplam 248 milyon avroluk hibe programı açıkladıklarını anımsattı. Kaynakları daha fazla artırarak Türkiye genelinde 300 milyon euroya yakın değere sahip projeyi bu sene imzalamayı hedeflediklerini aktaran Antalyalı, "Birinci çağrımız, özellikle gıda sanayine yönelik işletmelerdi. Süt ve süt ürünü üreten işletmeler. Et ve et ürünü üreten işletmeler, kesimhaneler, parçalama tesisleri, soğuk hava depoları, meyve sebze işleme tesisleri ki burada Eskişehir'imizden tam 180 milyon liralık proje aldık. Değerlendirme sürecimiz şu anda devam ediyor. İnşallah eylül ayı içinde bu yatırımları sonuçlandırarak kamuoyuna açıklayacağız." değerlendirmesini yaptı.