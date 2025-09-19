IPhone 17, New York'ta satışa sunuldu! Uzun kuyruklar oluştu
ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone 17, akıllı saati Apple Watch Series 11 ve kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3, New York’ta satışa çıktı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ürünleri satın almak isteyenler, gece saatlerinden itibaren Apple Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Şirketin Üst Yöneticisi Tim Cook’un mağaza önünde müşterileri karşılayarak fotoğraf çektirdiği kaydedildi.
Apple’ın yeni ürünleri ilk günden yoğun ilgi gördü.
