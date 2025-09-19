  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. IPhone 17, New York'ta satışa sunuldu! Uzun kuyruklar oluştu
Takip Et

IPhone 17, New York'ta satışa sunuldu! Uzun kuyruklar oluştu

ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone 17, akıllı saati Apple Watch Series 11 ve kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3, New York’ta satışa çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
IPhone 17, New York'ta satışa sunuldu! Uzun kuyruklar oluştu
Takip Et

Ürünleri satın almak isteyenler, gece saatlerinden itibaren Apple Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. IPhone 17, New York'ta satışa sunuldu! Uzun kuyruklar oluştu - Resim : 1

Şirketin Üst Yöneticisi Tim Cook’un mağaza önünde müşterileri karşılayarak fotoğraf çektirdiği kaydedildi.

Apple’ın yeni ürünleri ilk günden yoğun ilgi gördü.

Ekonomi
KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oflaz oldu
KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oflaz oldu
SEC'in gündeminde Trump'ın istediği 6 aylık finansal raporlama için kural değişikliği var
SEC'in gündeminde Trump'ın istediği 6 aylık finansal raporlama için kural değişikliği var
Bakan Işıkhan: SGK ve İŞKUR'un teşvik tutarı 954 milyar lirayı aştı
Bakan Işıkhan: SGK ve İŞKUR'un teşvik tutarı 954 milyar lirayı aştı
Konkordato dalgası kuyumculuğa sıçradı! Türkiye'nin altın devi iflasın eşiğinde
Konkordato dalgası kuyumculuğa sıçradı! Türkiye'nin altın devi iflasın eşiğinde
Türkiye altı akslı elektrikli lokomotif üretecek
Türkiye altı akslı elektrikli lokomotif üretecek
Borsa YSK'nın CHP kararını fiyatladı! BIST 100 endeksi yükseldi
Borsa YSK'nın CHP kararını fiyatladı! BIST 100 endeksi yükseldi