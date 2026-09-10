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Apple’ın yıllık sonbahar lansmanına bu yıl ilk kez sahneye çıkan katlanabilir iPhone damga vurdu.

Şirket, iPhone Duo ile ürün serisinde yeni bir dönemin kapısını aralarken, yeni CEO John Ternus da Tim Cook’un ardından çıktığı ilk büyük etkinlikte Apple’ın gelecek vizyonunu anlattı.

Ternus, iPhone’u güçlü gizlilik özellikleri sayesinde yapay zeka için “en iyi kişisel cihaz” olarak konumlandırırken, şirket yeni iPhone 18 serisinin yanı sıra AirPods ve Apple Watch modellerini de tanıttı.

iPhone Duo'nun satış fiyatının en pahalı olduğu ülke Türkiye

Oksijen'in derlediği habere göre iPhone Duo, Apple'ın en pahalı telefonu olma özelliğine sahip.

Yurt dışında 1999 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak olan modelin Türkiye fiyatı ise 230 bin lira olarak belirlendi. ABD satış fiyatından yüzde 137,3 daha pahalı olan iPhone Duo, fiyatların açıklandığı 25 ülke arasında zirvede yer aldı.

Türkiye’yi 4 bin 311 dolarlık fiyatla Brezilya ve 3 bin 153 dolarla Hindistan izledi.

Almanya’da cihazın yaklaşık fiyatı 2 bin 676 dolar olurken, Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya’da 2 bin 723 dolar seviyesinde yer aldı. İngiltere’de ise fiyat 2 bin 711 dolar olarak hesaplandı.

iPhone Duo'nun en ucuz olduğu ülkelerse ABD'nin ardından 2 bin 173 dolar ile Kanada ve 2 bin 231 dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Apple'da John Ternus dönemi

Ternus, sunumuna iPhone’u yapay zeka çağının en güçlü kişisel cihazı olarak konumlandırarak başladı.

Güçlü gizlilik altyapısını ve kullanıcıya dair kişiselleştirilmiş bilgileri öne çıkaran Ternus, Apple’ın yapay zeka stratejisinin merkezine iPhone’u yerleştireceğinin sinyalini verdi.

Bu vurgu, Meta, Google ve Samsung gibi rakiplerin yapay zeka için yeni cihaz kategorisi olarak akıllı gözlüklere yöneldiği bir dönemde geldi.

Apple’ın son yıllarda yapay zeka yarışında geride kaldığı yönündeki eleştiriler sürerken, Ternus’un ilk büyük sahnesi şirketin bu alanda daha iddialı bir döneme girmeye hazırlandığı mesajı verdi.

iPhone 18 serisi

Etkinlikte ilk olarak iPhone 18 serisi duyuruldu. Küresel bellek çipi sıkıntısının da etkisiyle fiyatların önceki nesle göre yükseldiği seride iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max’in ise 1.299 dolar olarak açıklandı. iPhone 17 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.099 dolar, Pro Max’in ise 1.199 dolardı.

Ternus, yeni modellerde yapay zeka özelliklerinin daha fazla yer alacağını belirtirken, Apple Intelligence uygulamalarının mümkün olduğunca cihaz üzerinde çalışacağını söyledi.

Ek işlem gücüne ihtiyaç duyulması halinde ise özel bulut altyapısının kullanılacağını ve kullanıcı verilerinin korunacağını vurguladı.

A20 işlemci

iPhone 18 serisinde A20 adı verilen yeni işlemciye yer verildi. Apple’a göre altı çekirdekli işlemci, iki yeni “super core” sayesinde cihazların performansını yüzde 20’ye kadar artıracak.

Yeni çip, performans ve enerji verimliliğinin yanı sıra cihaz üzerinde çalışan yapay zeka özelliklerine de odaklanıyor.

Geliştirilmiş Neural Engine; fotoğraf düzenleme, metin önerileri ve kişisel asistan işlevleri gibi yapay zeka tabanlı işlemlerde kullanılıyor. C2 modem ise yeni nesil bağlantı özelliklerinin temelini oluşturuyor.

Kamera özellikleri

Yeni modellerde pil ömrü de uzatıldı. iPhone 18 Pro Max’in 45 saate kadar video oynatma süresi sunacağı belirtilirken, daha hızlı şarj desteği de serinin öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.

Kamera tarafında ise standart videolara “sinematik efektler” eklenmesini sağlayan yeni özellikler, manuel kontrol seçenekleri ve hareket halindeki tek bir nesneyi takip etmeye yarayan “akıllı odak takibi” sistemi tanıtıldı.

iPhone 18 serisinin siyah, gümüş, buz mavisi ve bordo olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacağı açıklandı. Cihazların satışları 12 Eylül’de başlayacak.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu: iPhone Duo

Etkinliğin en dikkat çeken ürünü ise Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo oldu.

Başlangıç fiyatı 1.999 dolar olarak açıklanan iPhone Duo, 256 GB depolama kapasitesiyle satışa sunulacak. Yıldız beyazı ve gece gökyüzü olmak üzere iki renk seçeneği bulunacak cihaz için ön siparişler 16 Ekim’de başlayacak, teslimatlar ise 23 Ekim’de yapılacak.

Apple, iPhone Duo’nun şirketin bugüne kadar ürettiği en büyük iPhone ekranına sahip olduğunu açıkladı. Cihaz katlandığında yaklaşık bir pasaport büyüklüğüne geliyor.

iPhone Duo, ekranın ikiye bölünerek aynı anda iki farklı uygulamanın kullanılmasına veya aynı internet sitesinin iki ayrı penceresinin açılmasına imkan tanıyor. Bu özelliğin özellikle karşılaştırmalı alışveriş gibi kullanımlarda öne çıkması bekleniyor.

Kamerada dış ekran avantajı

iPhone Duo, yeni Fusion ana kamerayla geliyor. 48 megapiksel Fusion ultra geniş açılı kamera, iPhone 18 Pro’da kullanılan kamerayla aynı özellikleri taşıyor. Dış ekranda ise 12 megapiksel Center Stage ön kamera bulunuyor.

Katlanabilir yapı, kamera kullanımında da yeni imkanlar sunuyor. iPhone Duo kendi başına dik durabildiği için herhangi bir standa ihtiyaç olmadan 4K Dolby Vision HDR kalitesinde time-lapse video çekilebiliyor.

Dış ekran, çekim öncesinde görüntünün önizlenmesine imkan tanıyor.

Böylece kullanıcılar ana kamerayı kullanarak selfie çekerken kadrajı dış ekrandan görebiliyor. Çocukların kameraya bakmasını sağlamak için dış ekranda animasyonlar da gösterilebiliyor.

İç ekranda ayrıca yeni bir FaceTime kamerası yer alıyor. Dual Capture özelliği sayesinde ön ve arka kameralarla aynı anda kayıt yapılabiliyor.

Duo FaceTime özelliği ise kullanıcının yanındaki kişinin dış ekran üzerinden görüntülü görüşmeye katılmasını sağlıyor.

İki pil birlikte çalışıyor

iPhone Duo’nun iki tarafında ayrı birer pil bulunuyor. Apple, bu iki pilin tek bir sistem gibi çalıştığını belirtiyor.

Cihaz, iç ekran kullanılırken 31 saate, dış ekran kullanılırken ise 44 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. İki ekranın eşit oranda kullanıldığı senaryoda pil ömrü 24 saate kadar çıkıyor.

Hızlı şarj desteğiyle pilin yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor. Beş dakikalık şarjın ise beş saate kadar video oynatma süresi sağlayabildiği ifade ediliyor.

Ternus, katlanabilir modelin geliştirilmesinde daha büyük bir ekran deneyiminin hedeflendiğini belirterek, cihazın iPad kadar doğal ve sezgisel bir kullanım sunacak şekilde tasarlandığını söyledi.

Sektör analistleri de iPhone Duo’nun özellikle iPhone Pro kullanıcıları, yeni teknolojileri erken benimseyen tüketiciler ve uzun süredir katlanabilir bir iPhone bekleyen kullanıcılar arasında ilgi görebileceğini değerlendiriyor.

CBS'e konuşan Counterpoint Research Başanalisti Varun Mishra ise katlanabilir telefonlarda onarım maliyetlerinin yüksek olabileceğine dikkat çekerek, bu durumun AppleCare ve diğer sigorta hizmetlerine olan talebi artırabileceğini belirtti.

AirPods 5 ve yeni Apple Watch da tanıtıldı

Apple etkinlikte AirPods 5 ve yeni Apple Watch modelini de duyurdu. 129 dolardan başlayan AirPods 5’in önceki modellere kıyasla daha gelişmiş gürültü engelleme teknolojisine sahip olduğu belirtildi.

399 dolardan başlayan yeni Apple Watch’ta ise daha hassas kalp atış hızı ölçümleri yapabilen yeni sağlık sensörlerine yer verildi.

AirPods 5 ve yeni Apple Watch’un 18 Eylül’de satışa çıkacağı açıklandı.

Türkiye satış fiyatları

iPhone Duo Türkiye fiyatları:

256 GB iPhone Duo - 229.999 TL

512 GB iPhone Duo - 246.999 TL

1 TB iPhone Duo - 280.999 TL

2 TB iPhone Duo - 335.999 TL

iPhone 18 Pro Türkiye fiyatları

256 GB iPhone 18 Pro - 137.999 TL

512 GB iPhone 18 Pro - 154.999 TL

1 TB iPhone 18 Pro - 188.999 TL

2 TB iPhone 18 Pro - 243.999 TL

iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatları

256 GB iPhone 18 Pro Max - 149.999 TL

512 GB iPhone 18 Pro Max - 166.999 TL

1 TB iPhone 18 Pro Max - 200.999 TL

2 TB iPhone 18 Pro Max - 255.999 TL

AirPods 5 Türkiye fiyatları

AirPods 5 - 9.999 TL

AirPods 5 ve Kablosuz Şarj Kutusu - 11.499 TL

Apple Watch Series 12 (42 mm) Türkiye fiyatları

Apple Watch Series 12 Alüminyum - 27.999 TL

Apple Watch Series 12 Titanyum - 69.999 TL

Apple Watch Series 12 Seramik - 89.999 TL

Apple Watch Ultra 4 Türkiye fiyatları

Apple Watch Ultra 4 Alpine Loop - 75.999 TL

Apple Watch Ultra 4 Trail Loop - 75.999 TL

Apple Watch Ultra 4 Ocean Kordon - 75.999 TL

Apple Watch Ultra 4 Titanyum Milano Loop - 86.999 TL