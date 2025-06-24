İplik fiyatında ‘kur’dan sonra ‘navlun’ riski

VEYSEL AĞDAR

Döviz kurundaki artış, ithal iplik fiyatlarını yükseltti. Uluslararası piyasada pamuk ve pamuk ipliği fiyatları stabil seyrettiğini kaydeden Yağmur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Bilgin Kaya, yurtiçi fiyatlarda sadece kur kaynaklı olarak TL bazında artış olduğunu söyledi.

Kilogram başına iplik fiyatlarında 2 ila 8 lira artış olduğunu vurgulayan Kaya, İsrail’in İran’a 13 Haziran’da başlayan saldırıları sonucu başlayan navlun fiyatlarındaki artış ile hammadde fiyatlarında navlun artışı kadar bir artışın da yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından Mayıs 2025’te yayınlanan “Küresel İplik Dış Ticaret Raporu 2024”e göre, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 45 milyar dolarlık iplik ithalatı gerçekleştirildi.

Bu pazarda Çin, yüzde 11,6'lık payla en büyük ithalatçı olurken, Bangladeş yüzde 7,3 payı ile 2., Türkiye de yüzde 5,2'lik payla üçüncü sırada yer aldı.

Rapora göre Türkiye’nin iplik ithalatı 2024 yılında yüzde 18,6 oranında azalarak 2,3 milyar dolar seviyesine gerilemesine rağmen, içerde kapasite kullanımının %50’lerin altında olduğu gerçeği ile hala çok yüksek.

İplik fiyatları (KDV Hariç / Kg-TL)

Ürün Ocak 2025 Haziran 2025 10/1 Open End (Telefsiz) 80,00 88,00 20/1 Open End 85,00 96,00 24/1 Open End 93,00 98,00 30/1 Open End 95,00 100,00 10/1 Karde 98,00 106,00 20/1 Karde 107,00 110,00 30/1 Karde 110,00 112,00 36/1 Karde 120,00 124,00 20/1 Penye 117,00 122,00 30/1 Penye 120,00 126,00 36/1 Penye 130,00 138,00 40/1 Penye 135,00 144,00

Dünya iplik ithalatında öne çıkan ülkeler

Alt ürün grupları bazında iplik ithalatı