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İplik fiyatında ‘kur’dan sonra ‘navlun’ riski

Yurtiçi ve yurtdışında talep yetersizliği nedeniyle zor günler geçiren tekstil sektörü, şimdi de ithal iplikteki kur zammıyla karşı karşıya kaldı.

Haber Merkezi
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İplik fiyatında ‘kur’dan sonra ‘navlun’ riski
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VEYSEL AĞDAR

Döviz kurundaki artış, ithal iplik fiyatlarını yükseltti. Uluslararası piyasada pamuk ve pamuk ipliği fiyatları stabil seyrettiğini kaydeden Yağmur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Bilgin Kaya, yurtiçi fiyatlarda sadece kur kaynaklı olarak TL bazında artış olduğunu söyledi.

Kilogram başına iplik fiyatlarında 2 ila 8 lira artış olduğunu vurgulayan Kaya, İsrail’in İran’a 13 Haziran’da başlayan saldırıları sonucu başlayan navlun fiyatlarındaki artış ile hammadde fiyatlarında navlun artışı kadar bir artışın da yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından Mayıs 2025’te yayınlanan “Küresel İplik Dış Ticaret Raporu 2024”e göre, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 45 milyar dolarlık iplik ithalatı gerçekleştirildi.

Bu pazarda Çin,  yüzde 11,6'lık payla en büyük ithalatçı olurken, Bangladeş yüzde 7,3 payı ile 2., Türkiye de yüzde 5,2'lik payla üçüncü sırada yer aldı.

Rapora göre Türkiye’nin iplik ithalatı 2024 yılında yüzde 18,6 oranında azalarak 2,3 milyar dolar seviyesine gerilemesine rağmen, içerde kapasite kullanımının %50’lerin altında olduğu gerçeği ile hala çok yüksek.

İplik fiyatları (KDV Hariç / Kg-TL)

Ürün

Ocak 2025

Haziran 2025

10/1 Open End (Telefsiz)

80,00

88,00

20/1 Open End

85,00

96,00

24/1 Open End

93,00

98,00

30/1 Open End

95,00

100,00

10/1 Karde

98,00

106,00

20/1 Karde

107,00

110,00

30/1 Karde

110,00

112,00

36/1 Karde

120,00

124,00

20/1 Penye

117,00

122,00

30/1 Penye

120,00

126,00

36/1 Penye

130,00

138,00

40/1 Penye

135,00

144,00

 

Dünya iplik ithalatında öne çıkan ülkeler

 

Alt ürün grupları bazında iplik ithalatı

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