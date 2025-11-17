Türkiye’nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Edirne'nin İpsala ilçesinde üretilen İpsala pirinci AB Coğrafi İşaret Tescili aldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, bir tarım ürününün değil, bir bölgenin tescillendiğini belirterek, "Oda olarak bu değerin korunması, geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde hak ettiği konuma ulaşması için uzun yıllardır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmaların arasında da Trakya Üniversitemiz tarafından yapılan laboratuvar analizleri sayesinde İpsala pirincimizin kalitesi ve sağlıklı yapısı da tescillenmiştir. Bugün gelinen noktada, İpsala pirinci Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş güçlü bir marka haline gelmiştir. Üstelik bu tescil, Trakya’da Avrupa Birliği Coğrafi İşaretini alan ilk ve tek ürünün odamız öncülüğünde kayıtlara geçmesi bakımından da tarihi bir başarıdır. Bu kazanım; üreticimizin emeğini koruma altına alırken, İpsala, Keşan, Enez havzamızın tarımsal değerini, marka gücünü ve ihracat potansiyelini önemli ölçüde artırmaktadır" dedi.

'Marka, tanıtım ve tescil çalışmaları kararlılıkla devam edecek'

Sadece tescil süreciyle yetinmeyerek ‘İpsala pirincinin tanıtımı, markalaşması ve ihracata yönelik büyümesi için aktif projelerini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Şapçı, "Ürünün uluslararası pazarlarda bilinirliğini artırmak amacıyla yürütülen tanıtım kampanyaları, iş birlikleri ve fuar katılımları aralıksız devam etmektedir. Bu çalışmaların etkisi ve üreticilerimizin yüksek kaliteli üretim konusundaki hassasiyeti sayesinde bugün Türkiye’de tüketilen her dört tabaktan birinin bölgemizden temin edildiğini açıkça ifade edebiliriz. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili'nin alınmasıyla birlikte İpsala pirincinin ihracat potansiyeli artarken, üreticilerin ürünlerini daha yüksek katma değerle pazarlaması mümkün hale gelmiştir. Bu gelişme aynı zamanda Trakya bölgesinin tarım temelli markalaşma yolculuğuna da önemli bir katkı sağlamıştır. İpsala pirincimizin AB Coğrafi İşaret Tescili’nin başta bölgemiz üreticilerine, üyelerimize ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, İpsala pirincinin tescil yolculuğunda emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyoruz. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, bölge tarım ürünlerinin uluslararası pazarlarda hak ettiği konuma ulaşması için yürüttüğü marka, tanıtım ve tescil çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" diye konuştu.

Bakan Kacır, sosyal medyadan duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpsala pirincinin AB Coğrafi İşaret Tescili aldığını sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Kacır, paylaşımında İpsala pirincinin görseline de yer vererek, “Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği ile Anadolu’muzun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ediyoruz. İpsala Pirinci ve Bursa Kestane Şekeri ile Avrupa Birliği’nde tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne’nin verimli İpsala Ovası’nda yetişen pirincimiz ve Bursa’nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikâyesinin simgeleri. 2025 yılında 13 yeni ürünümüz Avrupa Birliği’nde tescil edildi. Bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonuyla zenginliklerimizi kayıt altına almaya, korumaya ve markalaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.